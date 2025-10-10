Topo

Estônia x Itália pelas Eliminatórias: onde assistir ao vivo, histórico, estatísticas e escalações

10/10/2025 20h00

A seleção da Estônia recebe a Itália, na A. Le Coq Arena, pela sétima rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo 2026. O duelo está marcado para este sábado, às 15h45 (de Brasília).

Onde assistir?

O jogo terá transmissão da Disney+.

Como chegam os times?

Com apenas três pontos, a Estônia está em 4º lugar no Grupo I e vem de três derrotas, com a última sendo justamente para a Itália, por 5 a 0. Por outro lado, os italianos ocupam a 2ª posição da chave, com nove pontos.

Histórico de confronto

As seleções duelaram oito vezes, com a Itália vencendo todos os jogos.

Veja o histórico dos últimos quatro jogos:

  • 03/09/2010: Estônia 1 x 2 Itália (Euro)

  • 03/06/2011: Itália 3 x 0 Estônia (Euro)

  • 11/11/2020: Itália 4 x 0 Estônia (Amistoso)

  • 05/09/2025: Itália 5 x 0 Estônia (Eliminatórias)

Estatísticas

Estônia no campeonato

  • 4ª posição do Grupo F

  • 1 vitória e 4 derrotas

  • 5 gols marcados

  • 13 gols sofridos

Itália no campeonato

  • 2ª posição

  • 3 vitórias e 1 derrota

  • 12 gols marcados

  • 7 gols sofridos

Prováveis escalações

Estônia: Hein; Schjönning-Larsen, Paskotsi (Mets), Kuusk e Saliste; Käit, Palumets, Shein e Sinyavskiy; Kristal e Sappinen.

Técnico: Jurgen Henn

Itália: Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori e Dimarco; Barella, Tonali (Locatelli), Politano e Zaccagni; Mateo Retegui e Moise Kean.

Técnico: Gennaro Gattuso

Arbitragem

Serdar Gozubuyuk será o árbitro do confronto, com Erwin Zeinstra e Patrick Inia como assistentes. Rob Dieperink estará no comando do VAR.

Próximo jogo Estônia

Estônia x Moldávia | Eliminatórias

Data e horário: 14 de outubro, às 13h00 (de Brasília)

Local: A. Le Coq Arena

Próximo jogo Itália

Itália x Israel | Eliminatórias

Data e horário: 14 de outubro, às 15h45 (de Brasília)

Local: Bluenergy Stadium

Ficha Técnica

Jogo: Estônia x Itália

Competição: Eliminatórias da Copa do Mundo 2026

Local: A. Le Coq Arena

Data: 11 de outubro de 2025 (sábado)

Horário: 15h45 (de Brasília)

Transmissão: Disney+

