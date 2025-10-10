Estônia x Itália pelas Eliminatórias: onde assistir ao vivo, histórico, estatísticas e escalações
A seleção da Estônia recebe a Itália, na A. Le Coq Arena, pela sétima rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo 2026. O duelo está marcado para este sábado, às 15h45 (de Brasília).
Onde assistir?
O jogo terá transmissão da Disney+.
Como chegam os times?
Com apenas três pontos, a Estônia está em 4º lugar no Grupo I e vem de três derrotas, com a última sendo justamente para a Itália, por 5 a 0. Por outro lado, os italianos ocupam a 2ª posição da chave, com nove pontos.
Histórico de confronto
As seleções duelaram oito vezes, com a Itália vencendo todos os jogos.
Veja o histórico dos últimos quatro jogos:
- 03/09/2010: Estônia 1 x 2 Itália (Euro)
- 03/06/2011: Itália 3 x 0 Estônia (Euro)
- 11/11/2020: Itália 4 x 0 Estônia (Amistoso)
- 05/09/2025: Itália 5 x 0 Estônia (Eliminatórias)
Estatísticas
Estônia no campeonato
- 4ª posição do Grupo F
- 1 vitória e 4 derrotas
- 5 gols marcados
- 13 gols sofridos
Itália no campeonato
- 2ª posição
- 3 vitórias e 1 derrota
- 12 gols marcados
- 7 gols sofridos
Prováveis escalações
Estônia: Hein; Schjönning-Larsen, Paskotsi (Mets), Kuusk e Saliste; Käit, Palumets, Shein e Sinyavskiy; Kristal e Sappinen.
Técnico: Jurgen Henn
Itália: Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori e Dimarco; Barella, Tonali (Locatelli), Politano e Zaccagni; Mateo Retegui e Moise Kean.
Técnico: Gennaro Gattuso
Arbitragem
Serdar Gozubuyuk será o árbitro do confronto, com Erwin Zeinstra e Patrick Inia como assistentes. Rob Dieperink estará no comando do VAR.
Próximo jogo Estônia
Estônia x Moldávia | Eliminatórias
Data e horário: 14 de outubro, às 13h00 (de Brasília)
Local: A. Le Coq Arena
Próximo jogo Itália
Itália x Israel | Eliminatórias
Data e horário: 14 de outubro, às 15h45 (de Brasília)
Local: Bluenergy Stadium
Ficha Técnica
Jogo: Estônia x Itália
Competição: Eliminatórias da Copa do Mundo 2026
Local: A. Le Coq Arena
Data: 11 de outubro de 2025 (sábado)
Horário: 15h45 (de Brasília)
Transmissão: Disney+