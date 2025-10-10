Estêvão reconhece grande fase após brilhar com a Seleção contra a Coreia do Sul

Estêvão foi um dos grandes destaques da Seleção Brasileira na goleada por 5 a 0 sobre a Coreia do Sul, nesta sexta-feira, em amistoso disputado em Seul. O atacante marcou dois gols e aproveitou a nova oportunidade de começar a partida como titular do time comandado por Carlo Ancelotti.

Passada a goleada, Estêvão reconheceu a grande fase que vem vivendo na carreira, já que balançou as redes em todos os jogos que começou como titular do Brasil. No último fim de semana, ele também marcou o gol decisivo, no final do jogo, que selou a vitória do Chelsea sobre o Liverpool no Campeonato Inglês.

"Agradecer a Deus pelo momento que estou vivendo. Estou trabalhando muito, lutando todos os dias para que as coisas venham, e elas estão chegando. Dedico tudo isso à minha família", disse Estêvão ao SporTV.

O atacante do Chelsea é o artilheiro da Seleção Brasileira sob o comando do técnico Carlo Ancelotti, com três gols. Estêvão também balançou as redes no duelo com o Chile, no Maracanã, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

"Nossa equipe vem crescendo a cada dia, a cada treino. A gente fica muito feliz com o nosso desenvolvimento. É continuar assim para, se Deus quiser, fazer mais jogos como esse", concluiu Estêvão.

O Brasil volta a entrar em campo na próxima terça-feira, contra o Japão, às 7h30 (de Brasília), no Ajinomoto Stadium, em Tóquio, encerrando seus compromissos nesta data FIFA de outubro.