Espanha x Geórgia: prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelas Eliminatórias
A Espanha terá pela frente a Geórgia, neste sábado, pela terceira rodada do grupo E das Eliminatórias Europeias. O duelo será às 15h45 (de Brasília), no Estádio Manuel Martínez Valero, em Elche.
Onde assistir
O jogo terá transmissão do Sportv e Disney+.
Como chegam
Sem Lamine Yamal, a Espanha entra em campo com o objetivo de manter a liderança da chave e os 100% de aproveitamento. Com seis pontos, os espanhóis podem dobrar a vantagem de três na ponta do grupo.
Por outro lado, a Geórgia, vice-líder com três pontos, pode colocar na Espanha em caso de vitória. Até o momento, a equipe foi derrotada pela Turquia e triunfou sobre a Bulgária.
Prováveis escalações
Espanha
Simon; Porro, Cubarsí, Le Normand e Cucurella; Zubimendi, Merino e Pedri; Torres, Oyarzabal e Pino
Técnico: Luís de la Fuente
Geórgia
Mamardashvili; Kakabadze, Goglichidze, Lochoshvili e Azarovi; Gagnidze, Kochorashvili e Davitashvili; Zivzivadze, Mikautadze e Kvaratskhelia
Técnico: William Sagnol
Arbitragem
- Árbitro: Manfredas Lukjan?ukas (LTU)
- Assistentes: Mangirdas Mirauskas (LTU) e Vytenis Kazlauskas (LTU)
- VAR: Tiago Martins (POR)