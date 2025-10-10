Topo

Espanha x Geórgia: prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelas Eliminatórias

10/10/2025 20h00

A Espanha terá pela frente a Geórgia, neste sábado, pela terceira rodada do grupo E das Eliminatórias Europeias. O duelo será às 15h45 (de Brasília), no Estádio Manuel Martínez Valero, em Elche.

Onde assistir

O jogo terá transmissão do Sportv e Disney+.

Como chegam

Sem Lamine Yamal, a Espanha entra em campo com o objetivo de manter a liderança da chave e os 100% de aproveitamento. Com seis pontos, os espanhóis podem dobrar a vantagem de três na ponta do grupo.

Por outro lado, a Geórgia, vice-líder com três pontos, pode colocar na Espanha em caso de vitória. Até o momento, a equipe foi derrotada pela Turquia e triunfou sobre a Bulgária.

Prováveis escalações

Espanha

Simon; Porro, Cubarsí, Le Normand e Cucurella; Zubimendi, Merino e Pedri; Torres, Oyarzabal e Pino

Técnico: Luís de la Fuente

Geórgia

Mamardashvili; Kakabadze, Goglichidze, Lochoshvili e Azarovi; Gagnidze, Kochorashvili e Davitashvili;  Zivzivadze, Mikautadze e Kvaratskhelia

Técnico: William Sagnol

Arbitragem

  • Árbitro: Manfredas Lukjan?ukas (LTU)

  • Assistentes: Mangirdas Mirauskas (LTU) e Vytenis Kazlauskas (LTU)

  • VAR: Tiago Martins (POR)

