Espanha confirma lesão de Olmo, do Barcelona
Nesta sexta-feira, a seleção espanhola confirmou a lesão de Dani Olmo. Após exames, o meia de 27 anos foi diagnosticado com uma "contusão muscular na perna esquerda" e não deve jogar nesta Data Fifa.
Histórico da lesão
Apesar de ter atuado os 90 minutos contra o Sevilla, Olmo se queixou de dores após a partida. Em sua chegada à seleção espanhola, o meia alegou fadiga muscular. Mesmo com treinamentos especiais, separados do elenco da Espanha, o atleta não se recuperou do problema muscular.
Tempo de Recuperação
A seleção espanhola não deu maiores detalhes sobre a contusão, apenas a classificando como desconforto muscular. É esperado que Olmo volte aos gramados quando a Data Fifa acabar.
Quais jogos Olmo perderá?
Olmo deve perder apenas duas partidas, ambas pela Espanha. O meia deve jogar na próxima partida do Barcelona. No próximo sábado (18), às 11h15 (de Brasília), a equipe catalã recebe o Girona, pela nona rodada do Campeonato Espanhol.
- Espanha x Geórgia | Eliminatórias da Copa do Mundo (terceira rodada)
Data e horário: 11 de outubro de 2025, às 15h45 (de Brasília)
Local: Estádio Manuel Martínez Valero, em Elche (Espanha)
- Espanha x Bulgária | Eliminatórias da Copa do Mundo (quarta rodada)
Data e horário: 14 de outubro de 2025, às 15h45 (de Brasília)
Local: Estádio José Zorrilla, em Valladolid (Espanha).