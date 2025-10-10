Espanha confirma lesão de Olmo, do Barcelona

Nesta sexta-feira, a seleção espanhola confirmou a lesão de Dani Olmo. Após exames, o meia de 27 anos foi diagnosticado com uma "contusão muscular na perna esquerda" e não deve jogar nesta Data Fifa.

Dani Olmo causa baja para enfrentarse a Georgia y Bulgaria. ?? Leer más: https://t.co/36kgCYKSvh #VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/Yx5RuPsysF ? Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) October 10, 2025

Histórico da lesão

Apesar de ter atuado os 90 minutos contra o Sevilla, Olmo se queixou de dores após a partida. Em sua chegada à seleção espanhola, o meia alegou fadiga muscular. Mesmo com treinamentos especiais, separados do elenco da Espanha, o atleta não se recuperou do problema muscular.

Tempo de Recuperação

A seleção espanhola não deu maiores detalhes sobre a contusão, apenas a classificando como desconforto muscular. É esperado que Olmo volte aos gramados quando a Data Fifa acabar.

Quais jogos Olmo perderá?

Olmo deve perder apenas duas partidas, ambas pela Espanha. O meia deve jogar na próxima partida do Barcelona. No próximo sábado (18), às 11h15 (de Brasília), a equipe catalã recebe o Girona, pela nona rodada do Campeonato Espanhol.