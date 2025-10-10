Topo

Escalação do Brasil: Ancelotti aposta em quarteto ofensivo contra a Coreia do Sul

10/10/2025 07h06

A escalação do Brasil está definida para o amistoso contra a Coreia do Sul, nesta sexta-feira, às 8h (de Brasília), no Estádio Copa do Mundo, em Seul.

Para essa partida o técnico Carlo Ancelotti aposta em quarto ofensivo composto por Estêvão, Matheus Cunha, Rodrygo e Vinícius Júnior.

Com apenas 18 anos, Estêvão já começa a se destacar na Seleção Brasileira com Ancelotti e receberá mais uma oportunidade como titular. Na vitória por 3 a 0 sobre o Chile, pelas Eliminatórias, o garoto já havia começado jogando e, inclusive, balançou as redes na ocasião.

A escalação do Brasil completa para enfrentar a Coreia do Sul conta com Bento; Vitinho, Éder Militão, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães; Matheus Cunha, Estêvão, Rodrygo e Vinícius Júnior.

A Seleção Brasileira terá mais três períodos para a disputa de amistosos preparatórios para a Copa do Mundo. Em novembro, o time canarinho enfrentará seleções africanas. Já em março e junho de 2026 a ideia é encarar adversários europeus.

Carlo Ancelotti já comandou a Seleção Brasileira em quatro oportunidades. O treinador italiano somou um empate, com o Equador, duas vitórias, contra Paraguai e Chile, e uma derrota para a Bolívia.

O time canarinho terminou as Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo na quinta colocação, com 23 pontos. Foi a pior campanha do Brasil desde que o torneio passou a ser disputado no atual formato.

