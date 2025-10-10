Em má fase, Carcacinha descarta pressão e exalta trabalho na Fighting Nerds

Visto como uma das grandes promessas do MMA nacional há alguns anos, Ricardo Ramos vive, hoje, seu pior momento da carreira. Vindo de três derrotas nas suas quatro últimas lutas no octógono mais famoso do mundo, 'Carcacinha' entra em ação neste sábado (11), pelo card do UFC Rio, para encarar o australiano Kaan Ofli, visando encerrar a má fase e voltar ao caminho das vitórias. No entanto, o retrospecto recente, ainda que negativo, parece não abalar o lutador paulista, principalmente pelo trabalho feito por ele na sua equipe, a 'Fighting Nerds'.

Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, Ricardo Carcacinha descartou estar se sentindo pressionado pela necessidade de voltar a vencer e encerrar a má fase no Ultimate - o que daria um respiro e afastaria, em tese, o fantasma de uma possível demissão. Aparentemente sereno, mesmo diante da situação adversa, o peso-pena (66 kg) ressaltou que sua única cobrança interna é apresentar dentro do octógono, neste sábado, o que foi treinado durante o seu camp de preparação.

"Não sinto (pressão pela vitória). Amo o que eu faço, amo ser atleta, amo lutar MMA, amo estar no UFC... Eu estou aqui para dar o meu melhor, fiz o meu melhor nos treinos. O que eu tenho de expectativa sobre mim mesmo é entrar lá e conseguir entregar tudo que eu trabalhei para essa luta. Essa é a minha cobrança: entrar lá e fazer o meu melhor. E, com certeza, vai vir algo muito positivo que vai mudar completamente o rumo das coisas", declarou um esperançoso Carcacinha.

Nova versão

A confiança no trabalho feito na equipe eleita a 'Academia do Ano' no Oscar do MMA em 2024 se baseia especialmente no carro-chefe da Fighting Nerds: o estudo. Ainda com menos de um ano no time, mas já mais ambientado aos novos treinadores e parceiros de treino, Carcacinha promete mostrar uma nova versão no UFC Rio e, quem sabe, chegar perto de atingir o potencial que muitos viam nele quando estreou na organização.

"A gente estuda muito mais o oponente, estuda a mim mesmo. Então, conseguimos fazer essas análises e entender os pontos que a gente precisava melhorar no meu jogo e também para essa luta, para esse adversário. Então, vem uma nova versão aí. Com certeza (vou atingir meu potencial completo na Fighting Nerds). Vejo isso nos treinos, trabalhando duro, melhorei muito. A Fighting Nerds está conseguindo explorar isso, com certeza. Fizemos um grande trabalho. Agora é chegar lá em cima e deixar tudo isso fluir", concluiu.

No UFC desde 2017, Ricardo Carcacinha soma oito vitórias e seis derrotas no octógono mais famoso do mundo. Neste sábado, no UFC Rio, o lutador da Fighting Nerds mede forças com Kaan Ofli, em uma luta que pode significar o fim de sua trajetória no evento ou o início de uma nova caminhada.

