Dupla do Palmeiras tem atuação discreta em duelo entre Uruguai e República Dominicana; veja notas

10/10/2025 12h31

Em amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026, o Uruguai venceu a República Dominicana por 1 a 0, no Estádio Bukit Jalil, na Malásia, nesta sexta-feira. Os uruguaios tiveram quatro jogadores do futebol brasileiro à disposição, entre eles, o volante Emiliano Martínez e o ponta Facundo Torres, ambos do Palmeiras.

De acordo com o Sofascore, a dupla palmeirense teve atuação discreta. Facundo Torres, que foi titular e jogou os primeiros 45 minutos, errou seis passes e perdeu a bola 11 vezes.

Já Emiliano Martínez começou como reserva e entrou no intervalo. O volante não errou nenhum passe entre os 48 tentados, mas não foi muito participativo na partida.

Outros jogadores do futebol brasileiro

Laquintana foi um dos destaques da seleção uruguaia no duelo. Autor do único gol da partida, o atacante do Red Bull Bragantino não foi tão ativo na partida, mas finalizou duas vezes no alvo.

Por outro lado, o lateral Puma Rodríguez, do Vasco, foi eleito como um dos piores em campo pelo site especializado em estatística. Ele atuou apenas no primeiro tempo, perdeu a bola dez vezes e errou oito passes.

Neste domingo, o Uruguai volta a campo contra a Universidad Católica, em Santiago, no Chile, a partir das 19h (de Brasília). Do outro lado, a República Dominicana não tem mais jogos marcados para a Data Fifa e, também já está eliminada das Eliminatórias da Concacaf.

