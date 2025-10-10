Duelo de lendas de Brasil e Itália tem show de Romário e gritos para Baggio

Golaço de Romário, gritos por Roberto Baggio, fotos de Materezzi com a torcida e show surpresa de Ludmilla. Nem mesmo a chuva que cai no Rio de Janeiro tirou a animação do jogo beneficente entre lendas do futebol brasileiro e do italiano, que aconteceu nesta noite, no Maracanã.

No apito final, vitória verde e amarela por 8 a 3, com direito a taça e gritos de "é campeão". "Perderam, de novo", brincou Gerson, o Canhotinha de Ouro, integrante da seleção que bateu a Azzurra na final da Copa de 70.

Por falar em final de Copa, o confronto entre Brasil e Itália marcou diferentes gerações, e por motivos distintos. Alguns, assim como Gerson, vão lembrar do tri no México. Outros, do trauma de 1982, mas inevitável não recordar, ao ler os nomes de Romário e Baggio, do tetra em 94.

Romário, com gols e assistências, foi o grande destaque. Quando balançou a rede com um toque de cobertura, arrancou aplausos até o banco italiano.

Roberto Baggio, de terno, durante jogo de lendas de Brasil e Itália no Maracanã Imagem: Alexandre Araújo/UOL

Baggio, por outro lado, não entrou em campo. De terno, ficou no banco e apenas assistiu os companheiros. Em um dos poucos momentos em que levantou, foi acenar para a torcida brasileira, que gritava seu nome. O "tchauzinho" foi respondido pela arquibancada com aplausos e coraçãozinho com as mãos.

Materezzi, logo que deixou o gramado, mostrou paciência e atendeu diversos pedidos por fotos e autógrafos. Alguns até arriscaram um italiano para pedir o agrado ao zagueiro, que, muitas vezes, pegou o celular para fazer a selfie.

Cafu foi outro nome bastante comemorado pelos presentes, que gritaram "Capitão" para o lateral que levantou a taça no penta, em 2002.

Materazzi autografa camisa de fã após jogo beneficente entre Brasil e Itália, no Maracanã Imagem: Alexandre Araújo / UOL

Os nomes e ano citados já dão uma mostra da mistura de gerações. Tanto Brasil quanto Itália foram a campo com jogadores que integraram tempos diferentes do futebol.

No lado verde e amarelo, por exemplo, Zico e Júnior defenderam a amarelinha na Copa de 1982, enquanto Romário e Zinho estiveram em 1994, e Cafu, Juninho Paulista e Edmilson em 2002. No italiano, Christian Panucci e Simone Perrota atuaram ao lado de Bruno Giordano e Materazzi.

Cantora Ludmilla em ação no jogo beneficente entre lendas de Brasil e Itália Imagem: Birth Filmes

No segundo tempo, um frenesi na arquibancada. Anunciada como "reforço surpresa", a cantora Ludmilla apareceu à beira do gramado e entrou na vaga de Edilson Capetinha. Quase marcou um gol, o que levou torcedores ao delírio. Ao fim, com o microfone em mãos, soltou a voz e colocou os presentes para dançar.