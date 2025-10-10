Dorival dirige primeiro treino tático do Corinthians visando o Santos e ensaia estratégias

O Corinthians segue se preparando intensamente para o clássico contra o Santos, válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira, o técnico Dorival Júnior comandou no CT Dr. Joaquim Grava a primeira atividade tática e ensaiou estratégias visando o confronto.

Como foi o treino?

O elenco alvinegro abriu o dia com uma ativação na academia. Em seguida, já no gramado, os jogadores realizaram um trabalho de infiltração de dez contra dez, em espaço reduzido.

No restante da atividade, Dorival fez ajustes táticos e promoveu alguns testes já de olho no clássico da próxima quarta-feira, na Vila Belmiro.

O Corinthians agora folga neste sábado e volta aos treinos no domingo, retomando a preparação para o jogo. Sendo assim, a comissão técnica da equipe terá mais três sessões de trabalho até a partida.

Possíveis novidades

Dorival pode contar com novidades diante do Santos. O quarteto André Ramalho, Charles, André Carrillo e Rodrigo Garro segue em transição e pode pintar pelo menos entre os relacionados do Corinthians. Os possíveis retornos dependerão da evolução destes jogadores ao longo dos próximos dias.

Dos quatro, Carrillo é o que tem menos chances de voltar. O peruano, que passou por uma cirurgia no tornozelo esquerdo, não joga desde o início de agosto.

Em contrapartida, o Timão terá ausências importantes. Os convocados Hugo Souza (Brasil), Romero (Paraguai) e Félix Torres (Equador) terão compromissos por suas respectivas seleções na véspera do clássico e irão desfalcar a equipe. Matheus Bidu, suspenso, e Vitinho, lesionado, também estão fora.

Já Memphis Depay é dúvida. A Holanda joga pela última vez nesta data Fifa no domingo, portanto, o clube irá avaliar as condições do atacante quando ele retornar ao Brasil.

Próximo jogo do Corinthians

Santos x Corinthians (28ª rodada do Brasileirão)

(28ª rodada do Brasileirão) Data e horário: 15/10 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

15/10 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília) Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Situação na tabela