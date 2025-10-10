Topo

Esporte

Dorival dirige primeiro treino tático do Corinthians visando o Santos e ensaia estratégias

10/10/2025 15h30

O Corinthians segue se preparando intensamente para o clássico contra o Santos, válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira, o técnico Dorival Júnior comandou no CT Dr. Joaquim Grava a primeira atividade tática e ensaiou estratégias visando o confronto.

Como foi o treino?

O elenco alvinegro abriu o dia com uma ativação na academia. Em seguida, já no gramado, os jogadores realizaram um trabalho de infiltração de dez contra dez, em espaço reduzido.

No restante da atividade, Dorival fez ajustes táticos e promoveu alguns testes já de olho no clássico da próxima quarta-feira, na Vila Belmiro.

O Corinthians agora folga neste sábado e volta aos treinos no domingo, retomando a preparação para o jogo. Sendo assim, a comissão técnica da equipe terá mais três sessões de trabalho até a partida.

Possíveis novidades

Dorival pode contar com novidades diante do Santos. O quarteto André Ramalho, Charles, André Carrillo e Rodrigo Garro segue em transição e pode pintar pelo menos entre os relacionados do Corinthians. Os possíveis retornos dependerão da evolução destes jogadores ao longo dos próximos dias.

Dos quatro, Carrillo é o que tem menos chances de voltar. O peruano, que passou por uma cirurgia no tornozelo esquerdo, não joga desde o início de agosto.

Em contrapartida, o Timão terá ausências importantes. Os convocados Hugo Souza (Brasil), Romero (Paraguai) e Félix Torres (Equador) terão compromissos por suas respectivas seleções na véspera do clássico e irão desfalcar a equipe. Matheus Bidu, suspenso, e Vitinho, lesionado, também estão fora.

Memphis Depay é dúvida. A Holanda joga pela última vez nesta data Fifa no domingo, portanto, o clube irá avaliar as condições do atacante quando ele retornar ao Brasil.

Próximo jogo do Corinthians

  • Santos x Corinthians (28ª rodada do Brasileirão)

  • Data e horário: 15/10 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

  • Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Situação na tabela

  • Corinthians: 12º colocado, com 33 pontos (oito vitórias, nove empates e dez derrotas)

  • Santos: 16º lugar, com 28 pontos (sete vitórias, sete empates e 12 derrotas)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

'Real Brasil': Ancelotti aposta em quarteto conhecido e cria espinha dorsal

Que horas começa Brasil x Itália hoje? Veja onde assistir jogo de ?lendas'

Assistir França x Azerbaijão ao vivo pelas Eliminatórias: veja onde vai passar o jogo

Palmeiras divulga detalhes da venda de ingressos para jogo contra o Bragantino

Dorival dirige primeiro treino tático do Corinthians visando o Santos e ensaia estratégias

Jorge Jesus cita título com o Flamengo como o mais marcante da carreira

Quando Ramon Dino sobe no palco do Mr. Olympia? Veja horário e onde assistir

Corinthians registra déficit de R$ 103 milhões em julho e vê dívida bruta aumentar

Atlético-MG confirma sucesso em cirurgia e Lyanco amplia lista de desfalques de Sampaoli

Assistir o amistoso entre Argentina x Venezuela ao vivo: veja onde vai passar o jogo

Assistir Alemanha x Luxemburgo ao vivo pelas Eliminatórias: onde vai passar o jogo