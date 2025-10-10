Do Bronx e Gamrot vencem a balança e confirmam luta principal no UFC Rio

Realizada na manhã desta sexta-feira (10), a pesagem oficial do UFC Rio transcorreu de forma tranquila, com quase todos os atletas escalados para o evento que acontece no sábado, na 'Farmasi Arena', cumprindo com suas obrigações com a balança. Grande protagonista do show, o ex-campeão peso-leve (70 kg) Charles 'Do Bronx' Oliveira passou sem sustos pela balança e confirmou seu duelo contra o polonês Mateusz Gamrot, na luta principal da edição sediada na 'Cidade Maravilhosa'.

Primeiro a subir na balança, Charles Do Bronx bateu 70,7 kg, mesma marca registrada pelo seu adversário. Vindo de derrota por nocaute para Ilia Topuria, em disputa pelo cinturão dos leves realizada em junho deste ano, o lutador paulista conta com o apoio da torcida brasileira, que promete lotar a 'Farmasi Arena' no sábado (11), para voltar ao caminho das vitórias e defender sua posição no top 5 do ranking da categoria.

Deiveson no peso

Quem também passou ileso pela balança foi o ex-campeão peso-mosca (57 kg) e atual sexto colocado no ranking peso-galo (61 kg) do Ultimate, Deiveson Figueiredo. O 'Deus da Guerra' - como o paraense é conhecido - registrou a marca de 61,6 kg e confirmou sua participação no 'co-main event' do UFC Rio. Seu oponente no show, o americano Montel Jackson, marco o mesmo peso, também dentro do limite de peso estabelecido pela categoria em combates sem cinturão em jogo.

Esquadrão Brasileiro

Quase todos os demais representantes do 'Esquadrão Brasileiro' no UFC Rio também bateram o peso. A exceção ficou por conta de Saimon Oliveira, que enfrenta Luan Lacerda, em combate válido pelo peso-galo. O atleta 'explodiu' a balança e pesou 65,3 kg, 4,1 kg a mais que o limite da categoria, ultrapassando até mesmo a libra de tolerência dada em lutas que não valem o cinturão. Apesar disso, foi informado que o confronto segue de pé.

Confira abaixo os pesos dos lutadores do UFC Rio

Charles Do Bronx (70,7 kg) vs (70,7 kg) Mateusz Gamrot

Deiveson Figueiredo (61,6 kg) vs (61,6 kg) Montel Jackson

Vicente Luque (77,1 kg) vs (77,5 kg) Joel Álvarez

Jhonata Diniz (116,5 kg) vs (115,6 kg) Mário Pinto

Ricardo Carcacinha (66,2 kg) vs (66 kg) Kaan Ofli

Lucas Almeida (66 kg) vs (66 kg) Michael Aswell

Jafel Filho (57,1 kg) vs (57,1 kg) Clayton Carpenter

Vitor Petrino (113,4 kg) vs (114,8 kg) Thomas Petersen

Bia Mesquita (61,6 kg) vs (61,4 kg) Irina Alekseeva

Lucas Fenômeno (56,7 kg) vs (57,1 kg) Stewart Nicoll

Julia Polastri (52,6 kg) vs (52,6 kg) Karolina Kowalkiewicz

Luan Lacerda (61,6 kg) vs (65,3 kg) *Saimon Oliveira

* Saimon Oliveira pesou acima do limite permitido para a categoria peso-galo.

Uma publicação compartilhada por Ag Fight (@ag.fight)

Uma publicação compartilhada por Ag Fight (@ag.fight)

Uma publicação compartilhada por Ag Fight (@ag.fight)

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok