Do Bronx e Gamrot vencem a balança e confirmam luta principal no UFC Rio

10/10/2025 10h15

Realizada na manhã desta sexta-feira (10), a pesagem oficial do UFC Rio transcorreu de forma tranquila, com quase todos os atletas escalados para o evento que acontece no sábado, na 'Farmasi Arena', cumprindo com suas obrigações com a balança. Grande protagonista do show, o ex-campeão peso-leve (70 kg) Charles 'Do Bronx' Oliveira passou sem sustos pela balança e confirmou seu duelo contra o polonês Mateusz Gamrot, na luta principal da edição sediada na 'Cidade Maravilhosa'.

Primeiro a subir na balança, Charles Do Bronx bateu 70,7 kg, mesma marca registrada pelo seu adversário. Vindo de derrota por nocaute para Ilia Topuria, em disputa pelo cinturão dos leves realizada em junho deste ano, o lutador paulista conta com o apoio da torcida brasileira, que promete lotar a 'Farmasi Arena' no sábado (11), para voltar ao caminho das vitórias e defender sua posição no top 5 do ranking da categoria.

Deiveson no peso

Quem também passou ileso pela balança foi o ex-campeão peso-mosca (57 kg) e atual sexto colocado no ranking peso-galo (61 kg) do Ultimate, Deiveson Figueiredo. O 'Deus da Guerra' - como o paraense é conhecido - registrou a marca de 61,6 kg e confirmou sua participação no 'co-main event' do UFC Rio. Seu oponente no show, o americano Montel Jackson, marco o mesmo peso, também dentro do limite de peso estabelecido pela categoria em combates sem cinturão em jogo.

Esquadrão Brasileiro

Quase todos os demais representantes do 'Esquadrão Brasileiro' no UFC Rio também bateram o peso. A exceção ficou por conta de Saimon Oliveira, que enfrenta Luan Lacerda, em combate válido pelo peso-galo. O atleta 'explodiu' a balança e pesou 65,3 kg, 4,1 kg a mais que o limite da categoria, ultrapassando até mesmo a libra de tolerência dada em lutas que não valem o cinturão. Apesar disso, foi informado que o confronto segue de pé.

Confira abaixo os pesos dos lutadores do UFC Rio

Charles Do Bronx (70,7 kg) vs (70,7 kg) Mateusz Gamrot
Deiveson Figueiredo (61,6 kg) vs (61,6 kg) Montel Jackson
Vicente Luque (77,1 kg) vs (77,5 kg) Joel Álvarez
Jhonata Diniz (116,5 kg) vs (115,6 kg) Mário Pinto
Ricardo Carcacinha (66,2 kg) vs (66 kg) Kaan Ofli
Lucas Almeida (66 kg) vs (66 kg) Michael Aswell
Jafel Filho (57,1 kg) vs (57,1 kg) Clayton Carpenter
Vitor Petrino (113,4 kg) vs (114,8 kg) Thomas Petersen
Bia Mesquita (61,6 kg) vs (61,4 kg) Irina Alekseeva
Lucas Fenômeno (56,7 kg) vs (57,1 kg) Stewart Nicoll
Julia Polastri (52,6 kg) vs (52,6 kg) Karolina Kowalkiewicz
Luan Lacerda (61,6 kg) vs (65,3 kg) *Saimon Oliveira

* Saimon Oliveira pesou acima do limite permitido para a categoria peso-galo.

