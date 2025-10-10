Diretor do Flamengo é denunciado pela Procuradoria do STJD por sugerir benefício ao Palmeiras

A Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) denunciou o diretor de futebol do Flamengo, José Boto, por falas do cartola após a derrota rubro-negra para o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro. Ele criticou a arbitragem e falou que há "suspeitas" sobre o que acontece nos bastidores.

A denúncia o enquadrou no artigo 243-F, que versa sobre ofensa à honra por fato relacionado ao esporte. A pena é composta por multa variável de R$ 100 a R$ 100 mil e suspensão de 15 a 90 dias.

"Mais do que atingir o árbitro (Ramon Abatti Abel, que atuou em Flamengo x Cruzeiro e em São Paulo x Palmeiras), a manifestação teve o nítido propósito de lançar suspeição generalizada sobre o sistema de arbitragem e sobre todos os agentes que integram a estrutura do futebol brasileiro", diz a denúncia.

A derrota do Flamengo, combinada à polêmica vitória do Palmeiras sobre o São Paulo, fez com que os cariocas perdessem a liderança do Campeonato Brasileiro para os palmeirenses.

"Não falo do jogo de hoje, falo da percepção que eu tinha quando estava na Europa, que se falava muito da arbitragem brasileira e eu não estava dentro e não percebia muito bem o que era. Hoje consigo perceber", disse José Boto, em entrevista a jornalistas na zona mista da Arena Fonte Nova, em Salvador.

"O que se passa nos outros jogos é vergonhoso. Tentamos falar com a CBF, mas segue igual. O que se passa nos outros jogos deixa suspeitas do que acontece por trás", reclamou o português.

Lances da vitória do Palmeiras levaram o São Paulo a questionar a CBF. O protocolo de divulgação de áudios do VAR chegou a ser alterado, com aval da Fifa, dada a pressão. Ramon Abatti Abel e Ilbert Estevam da Silva, árbitro e VAR principais do clássico, ainda foram afastados pela entidade e também denunciados pela Procuradoria do STJD.

A denúncia contra Boto ainda inclui o zagueiro Danilo, por jogada violenta, o atacante Wallace Yan, por agressão e conduta contrária à disciplina e à ética desportiva, além dos próprios clubes por atraso na partida. Agora, o Tribunal do STJD analisa se aceita as denúncias e julga as acusações.