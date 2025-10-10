Desfalque do São Paulo, Calleri avança no processo de recuperação e vai iniciar transição física

O São Paulo divulgou, nesta sexta-feira, um boletim médico com atualizações do estado dos jogadores no departamento médico. O destaque ficou com o centroavante Jonathan Calleri, que foi liberado para iniciar a transição física na próxima semana.

O argentino passou por cirurgia para reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, no final do último mês de abril. Agora, Calleri finalizou a fase de recuperação com fisioterapia e vai começar a transição física na próxima semana.

O centroavante não entra em campo desde o dia 16 de abril, no duelo entre São Paulo e Botafogo, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, no Nilton Santos. Calleri sofreu a grave lesão ainda no primeiro tempo e precisou ser substituído. A partida terminou empatada em 2 a 2.

Na temporada, Calleri marcou três gols e deu quatro assistências em 18 jogos. Agora, ele vive a expectativa para tentar reforçar o São Paulo na reta final do Campeonato Brasileiro.

Ryan e André Silva

Assim como Calleri, os atacantes Ryan Francisco e b também sofreram graves lesões no joelho. No final de julho, o jovem Ryan precisou passar por cirurgia para tratar uma ruptura no ligamento cruzado anterior e lesão meniscal no joelho esquerdo. O jogador está cumprindo um programa de fortalecimento e controle motor com a fisioterapia do clube.

Por outro lado, André Silva não passou por procedimento cirúrgico, mas segue tratamento conservador de uma lesão no ligamento cruzado posterior e estiramento no cruzado anterior do joelho direito, sofridos no dia 24 de agosto. O atacante também segue cronograma de fortalecimento com a fisioterapia.

Luan e Rafael Tolói

Por fim, Luan e Rafael Tolói seguem em recuperação de lesões mais leves. O volante segue em tratamento clínico de uma lesão no músculo adutor direito sofrida no final de setembro e realiza exercícios de fortalecimento com a fisioterapia.

Já o zagueiro trata de uma lesão na região posterior da coxa esquerda, desde o último dia 29, e vem cumprindo exercícios de fortalecimento. Nesta sexta-feira, Tolói realizou atividades com bola no gramado e uma corrida leve. Caso mantenha o ritmo de evolução, vai ser liberado para iniciar a transição física na próxima semana.

Próximo jogo do São Paulo

Grêmio x São Paulo (28ª rodada do Campeonato Brasileiro)

(28ª rodada do Campeonato Brasileiro) Data e horário : 16 de outubro de 2025 (quinta-feira), às 19h (de Brasília)

: 16 de outubro de 2025 (quinta-feira), às 19h (de Brasília) Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Situação na tabela