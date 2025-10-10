Decisivo no 1° jogo, goleiro do sub-20 mira vaga na semifinal do Paulista e pede foco: "Nada decidido"

Kauan Lima foi decisivo na vitória do Palmeiras por 1 a 0 no jogo de ida das quartas de final do Campeonato Paulista sub-20. O resultado deixou o Verdão com um pé na semifinal. A equipe alviverde volta a campo neste domingo, às 15 horas (de Brasília), na Arena Barueri, precisando apenas de um empate para avançar de fase.

"Estamos em vantagem, mas sabemos que ainda não tem nada decidido. O Botafogo-SP é uma equipe qualificada vai buscar a classificação, mas estamos preparados. Jogando em casa, com o apoio da nossa torcida, vamos entrar focados para fazer um grande jogo e avançar para a semifinal", declarou.

Goleiro brilhou com pênalti defendido

No primeiro jogo, Kauan foi fundamental para o Palmeiras sair na frente contra o Botafogo-SP. Rodrigo abriu o placar para as Crias da Academia aos 26 minutos do primeiro tempo. Logo no início da etapa final, o goleiro defendeu um pênalti e garantiu que o Palestra encerrasse a partida sem sofrer gols.

Kauan Lima projetou o segundo jogo das quartas e destacou que, apesar da vantagem, o confronto ainda não está definido. O goleiro ressaltou que o time precisa manter a concentração para seguir adiante na competição.

"Fico muito feliz por ter ajudado o time em um momento importante. Treino bastante para encarar esse tipo de situação, nesse jogo pude fazer a defesa. É muito gratificante poder contribuir para uma vitória como essa, fora de casa, e ver o trabalho de todo o grupo sendo recompensado", completou Kauan.

A campanha do Palmeiras no Paulista sub-20

No Paulista sub-20, o Palmeiras já disputou 20 partidas: 18 vitórias, um empate e duas derrotas, somando 72 gols marcados e 11 sofridos. Esses números fazem do Verdão o dono da melhor campanha geral do Estadual. O artilheiro da equipe é Agner, com seis gols. Na segunda fase, o Alviverde passou pelo Sertãozinho, e, nas oitavas, eliminou o Referência.

O Palmeiras vai em busca do 14º título do Paulista sub-20, tendo conquistado seis das últimas oito edições do torneio. Em 2023, as Crias da Academia sagraram-se campeãs ao baterem o São Paulo, vencendo os dois jogos da final.