Corinthians registra déficit de R$ 103 milhões em julho e vê dívida bruta aumentar

O Corinthians divulgou, nesta sexta-feira, o balancete referente ao mês de julho de 2025. O exercício apresenta um déficit acumulado de R$ 103 milhões, além de um aumento na dívida bruta do clube.

O resultado operacional, sem contar despesas financeiras, amortizações e depreciações, foi de um déficit de somente R$ 3 milhões. A diretoria do Corinthians, contudo, teve um gasto de mais de R$ 121 milhões com juros.

Gastos no futebol

No departamento de futebol, o resultado operacional também foi negativo: déficit de R$ 37 milhões. Porém, com a receita oriunda de repasses de direitos federativos - venda de atletas - o clube teve superávit de R$ 13 milhões. Até o mês de junho, o exercício apresentava lucro de R$ 35,8 milhões no setor. Ou seja, de um mês para o outro, houve redução de aproximadamente R$ 22,8 milhões.

Já no quesito receitas, o departamento de futebol obteve R$ 411,5 milhões, com destaque para direitos de TV (R$ 198,1 milhões) e patrocínio (R$ 102,9 milhões).

Em contrapartida, os gastos no departamento foram elevados. As despesas, ao todo, foram de R$ 426 milhões, o que contribuiu para o déficit operacional . O principal custo foi com 'Pessoal', que engloba os salários de jogadores e funcionários, direitos de imagem, encargos trabalhistas, entre outros: R$ 256,1 milhões.

Inclusive, as altas despesas no setor levaram o Cori (Conselho de Orientação) a convocar o excutivo Fabinho Soldado a prestar esclarecimentos. Pedro Silveira, ex-diretor financeiro da gestão Augusto Melo, também deve ser chamado a dar explicações.

O clube social, por sua vez, segue no vermelho e apresentou, até julho, déficit de R$ 116,1 milhões.

Aumento da dívida

O balancete também mostra que a dívida bruta do Corinthians, incluindo o endividamento da Neo Química Arena, saltou para R$ 2,7 bilhões em julho.

Dentre os valores devidos, R$ 655,3 milhões são referentes ao refinanciamento do estádio com a Caixa Econômica Federal. O restante diz respeito ao clube, como impostos, empréstimos financeiros, pendências com outras equipes e direitos de imagem de jogadores.

Balancete de julho apresenta aumento na dívida bruta do Corinthians (Foto: Reprodução)

Revisão orçamentária

A atual diretoria do Corinthians, presidida por Osmar Stabile, precisou refazer sua projeção orçamentária para 2025. O novo orçamento foi aprovado por aclamação em reunião extraordinária do Conselho Deliberativo, realizada no Parque São Jorge, sede social do clube, na última segunda-feira.

A revisão no orçamento do clube agora prevê um déficit de R$ 83 milhões ao final do ano. A antiga gestão, liderada pelo presidente destituído Augusto Melo, havia projetado um superávit de R$ 34 milhões no período.

A diferença entre o orçado no final de 2024 e o valor revisto em outubro deste ano é, portanto, de quase R$ 120 milhões. Antes de ser aprovado pelo Conselho Deliberativo, o novo orçamento também passou pelos crivos do Conselho Fiscal e do Conselho de Orientação (Cori) do Corinthians.