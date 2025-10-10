Corinthians esvazia DM e pode ter volta de trio contra o Santos

O Corinthians recebeu uma boa notícia ao longo desta data Fifa. Quatro jogadores que estavam lesionados deixaram o departamento médico e iniciaram o processo de transição física no gramado. Com isso, o clube enfim conseguiu esvaziar o seu DM.

Na última quarta-feira, o Timão informou que o zagueiro André Ramalho e os meio-campistas Charles, Rodrigo Garro e André Carrillo deram início à transição e realizaram trabalhos parciais com o elenco. Desta forma, somente um jogador está sob cuidado do DM neste momento.

Trata-se do atacante Vitinho, que se contundiu na vitória do Corinthians sobre o Mirassol, no último sábado. Ele sofreu uma lesão no menisco medial do joelho direito e precisou ser submetido a uma artroscopia.

Trio de volta no clássico?

O Corinthians vive a expectativa de contar com novidades no clássico contra o Santos, na próxima quarta-feira. O técnico Dorival Júnior pode ter os retornos de André Ramalho, Rodrigo Garro e Charles.

Garro e Charles estão afastado dos gramados há cerca de dois meses, mas podem ser relacionados. Ramalho, que perdeu apenas as últimas três partidas da equipe por um estiramento na coxa, tem ainda mais chances de voltar. Porém, a presença ou não do trio dependerá da evolução dos atletas ao longo dos próximos dias.

Já o caso de Carrillo é mais grave. O peruano, que passou por uma cirurgia no tornozelo esquerdo, não joga desde o início de agosto e, portanto, deve levar mais tempo para ficar à disposição, pois precisará readquirir ritmo de jogo. Desta forma, é mais difícil que ele seja relacionado.

Os meias André Carrillo, Charles e Rodrigo Garro seguem no período de transição física e realizaram trabalhos parciais com o elenco! ? ? Rodrigo Coca / Corinthians#VaiCorinthians pic.twitter.com/i4SDViZNOh ? Corinthians (@Corinthians) October 9, 2025

Desfalques e dúvida

Dorival já tem cinco desfalques certos para enfrentar o Peixe. Além do lesionado Vitinho, estão fora do clássico o suspenso Matheus Bidu e os convocados Romero, Félix Torres e Hugo Souza, que não retornarão a tempo do jogo. Isso porque Paraguai, Equador e Brasil disputarão amistoso no dia 14, véspera do duelo na Vila Belmiro.

Memphis Depay, por sua vez, é dúvida. A Holanda joga pela última vez nesta data Fifa no domingo, portanto, resta saber se o atacante terá condições de entrar em campo ao voltar para o Brasil.

Próximo jogo do Corinthians

Santos x Corinthians (28ª rodada do Brasileirão)

(28ª rodada do Brasileirão) Data e horário: 15/10 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

15/10 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília) Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Situação na tabela