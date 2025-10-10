Mauro Cezar: Coreia do Sul foi ingênua e não testou o Brasil

Goleada por 5 a 0 com gols do trio Estêvão, Rodrygo e Vini Jr, a Coreia do Sul se mostrou um adversário ingênuo no amistoso preparatório para a Copa do Mundo e não testou o Brasil, avalia Mauro Cezar Pereira no Posse de Bola, do Canal UOL.

Para Mauro, a Coreia jogou de uma maneira que deixou a seleção brasileira confortável e não proporcionou desafios ao time de Carlo Ancelotti, que construiu a vitória com facilidade.

O time sul-coreano me decepcionou muito, porque eu esperava um teste um pouquinho melhor. E foi muito fácil, muito fácil. O Chile, o horroroso o Chile nas Eliminatórias Sul-Americanas, ofereceu mais resistência contra o Brasil no Maracanã: mais organizado defensivamente e resistindo por mais tempo. Muito fraco o time [da Coreia do Sul], coletivamente ingênuo -- um time ingênuo.

Mauro Cezar Pereira

O comentarista aponta que os gols brasileiros vieram com muito espaço para jogar. Para ele, o primeiro tento resume bem o cenário, com Vini Jr. cruzando o campo em contra-ataque sem ser desarmado.

O primeiro gol, o Vinícius carrega a bola, ele pega a bola lá perto da área do Brasil, ele atravessa o campo com a bola dominada, vai levando, vai levando, ninguém o aborda. Vão dando ré, digamos assim, vão recuando, recuando, recuando, e o Vinícius vai avançando. Depois, com muita facilidade, o passe é feito pro Estêvão, que entra e faz o gol.

Mauro Cezar Pereira

Apesar da facilidade proporcionada pelo adversário, Mauro acredita que Carlo Ancelotti já mostrou que pode montar um time competitivo, e recheado por bons talentos, para brigar pelo Mundial.

A geração não é ruim. Essa história da geração é ruim, ela não é ruim. Talvez não tenha ótimos jogadores em alguns setores, laterais, por exemplo, grandes laterais como no passado. Não tem. Mas é possível sim montar uma equipe boa, competitiva, sem tantos jogadores geniais. O Brasil já foi campeão do mundo com alguns atletas do time titular que não eram fantásticos, e outras seleções também já conseguiram o título mundial da mesma maneira. Então, até a Copa, acho que o Ancelotti vai conseguir montar um time que vai brigar, vai competir. O Brasil vai competir lá nos Estados Unidos, México e Canadá.

Mauro Cezar Pereira

O italiano completou seu quinto jogo pela seleção brasileira — em quatro deles, não sofreu gol. Hoje, contra a Coreia, viu o trio de frente jogar com leveza e liderar a goleada canarinho.

