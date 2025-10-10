Coreia do Sul x Brasil: horário e onde assistir ao jogo amistoso

Brasil e Coreia do Sul entram em campo nesta sexta-feira (10), às 8h (de Brasília), no Seul World Cup Stadium, em Seul, em amistoso que inicia a preparação visando a Copa do Mundo de 2026.

A partida será transmitida pela TV Globo (TV aberta), Sportv (TV por assinatura) e GE TV (YouTube). O Placar UOL acompanha em tempo real.

Brasil e Coreia do Sul se enfrentaram nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2022. Na ocasião, os brasileiros levaram a melhor vencendo por 4 a 1.

Classificada para a Copa do Mundo, a Seleção Brasileira faz o primeiro amistoso preparatório e deve ter algumas mudanças. O técnico Carlo Ancelotti não conta, por exemplo, com o goleiro Alisson, o zagueiro Marquinhos e o atacante Raphinha.

Em contrapartida, o italiano tem a volta de peças importantes como os atacantes Rodrygo e Vinicius Júnior, do Real Madrid. O Brasil vem de derrota para a Bolívia por 1 a 0, em duelo válido pela última rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo.

A Coreia do Sul também já garantiu vaga no próximo Mundial, que será disputado nos Estados Unidos, México e Canadá. O último compromisso dos asiáticos foi um amistoso contra o México, que terminou empatado em 2 a 2.

Coreia do Sul x Brasil -- Amistoso Internacional