Comissão do Corinthians ouve só um diretor de Andrés e faz novas convocações

A Comissão de Justiça do Corinthians realizou na noite da última quinta-feira, no Parque São Jorge, uma reunião para ouvir explicações sobre gastos suspeitos na última gestão de Andrés Sanchez, investigado também pelo Ministério Público de São Paulo (MP-SP). Porém, apenas um dos três ex-dirigentes convocados compareceu ao encontro.

Na semana passada, o órgão recebeu do departamento financeiro do clube as faturas referentes aos três anos do mandato do ex-presidente, entre 2018 e 2020, e identificou R$ 190 mil em despesas duvidosas. Portanto, a Comissão convocou a prestar esclarecimentos as figuras que, à época, tinham a responsabilidade de fiscalizar o uso dos cartões: Matias Ávila (ex-diretor de finanças), Osmar Basílio (ex-presidente do Conselho Fiscal) e Guilherme Gonçalves Strenger (ex-presidente do Cori).

Conforme apurou a Gazeta Esportiva, somente Ávila participou da reunião, via videoconferência, e prestou esclarecimentos. Os demais alegaram compromissos pessoais e não compareceram.

Basílio e Strenger, contudo, ainda devem ser ouvidos pela Comissão de Justiça. O órgão enviará perguntas aos dois por meio do presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior.

(Foto: Peter Leone/O Fotografico/Gazeta Press)

O Corinthians informou, há cerca de duas semanas, que concluiu a entrega dos documentos sigilosos solicitados pelo MP. O clube se coloca à disposição das autoridades, mas teme vazamentos e reforça o cuidado para não expor ainda mais a imagem de instituição.

Além das supostas despesas pessoais, o MP também abriu investigação para apurar uma possível ligação do clube com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), motivada pelo depoimento de Romeu Tuma Júnior, presidente do CD do Corinthians, colhido pelo órgão.