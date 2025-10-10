Comissão do Corinthians entrega relatório da reforma estatutária a Tuma; veja próximos passos

Nesta sexta-feira, a Comissão de Reforma do Estatuto do Corinthians se reuniu com o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, e entregou a ele o relatório final com a compilação das mais de 30 propostas recebidas de torcedores, conselheiros e associados para mudanças no estatuto do clube.

A entrega foi realizada no Parque São Jorge, pelos membros da Comissão: Dalton Gioia (presidente), Claudia Carlos de Oliveira (secretária), Corinto Baldoino Parreira e Costa, Edson Aparecido Geanelli e Gerson Leme. O Corinthians divulgou uma imagem do encontro.

(Foto: Divulgação/Corinthians)

Próximos passos

Com o relatório em mãos, Romeu Tuma Júnior se reunirá ao longo do mês de outubro com representantes do clube, da torcida, coletivos, associados e decconselheiros para construir a forma e o roteiro de votação dos itens da reforma. Encerrada esta etapa, o projeto final será colocado para votação em Assembleia Geral. Se aprovado, o novo estatuto entrará em vigor de maneira imediata.

Segundo informações do clube, a previsão é que as propostas de alterações sejam votadas em blocos de artigos pelo Conselho Deliberativo em novembro. De acordo com o cronograma apresentado pelo CD no início de setembro, os sócios do Parque São Jorge devem votar o projeto no mês seguinte, em dezembro.

Este aliás, era um desejo de Romeu Tuma Júnior, que pretende ver o novo estatuto já em vigor no início de 2026. O presidente do Conselho também tem sido pressionado por torcedores para que isso se concretize.

"Esta é uma reforma abrangente e necessária para que nosso estatuto se modernize e esteja o mais próximo possível dos interesses da torcida e dos associados. Colocaremos em votação assuntos urgentes, como o direito a voto do Fiel Torcedor, a forma de eleição de conselheiros trienais e o controle e responsabilização de uso não só do cartão corporativo do clube, mas principalmente dos recursos do Corinthians", disse Tuma.

"Chegar ao relatório entregue hoje foi um trabalho imenso desta Comissão, e ao final do processo a coletividade corinthiana receberá um legado importantíssimo. Tenho certeza de que o Corinthians vai mudar", finalizou.

Fiel Torcedor poderá votar?

O direito a voto para sócios-torcedores do clube é uma das principais pautas da reforma estatutária do Corinthians. Foi, inclusive, a proposta apresentada pela Gaviões da Fiel a Romeu Tuma Júnior.

O pedido foi atendido no pré-projeto, mas alguns pontos ainda precisam ser debatidos. Os conselheiros discutem se irão criar um novo plano para o programa Fiel Torcedor ou estipular regras para definir qual sócio-torcedor terá direito a participar das eleições. Como, por exemplo, a partir de qual idade um sócio poderá votar, quantos anos de adimplência para ter o direito, entre outros quesitos.

De todo modo, esta será uma das novidades do novo estatuto do Corinthians. Atualmente, o colégio eleitoral é formado por aproximadamente 4,5 mil associados do clube social. Alguns dos critérios são: ter mais de cinco anos de associação, ser o titular do plano e estar com as mensalidades em dia. Com a mudança que está por vir, o colégio eleitoral aumentará. Resta saber diante de quais regras.