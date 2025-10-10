Topo

Com três brasileiros, Libertadores feminina tem quartas de final definidas

10/10/2025 00h55

A Copa Libertadores Feminina conheceu seus confrontos de quartas de final, após os duelos desta quinta-feira. A fase de mata-mata será disputada neste fim de semana, entre os dias 11 e 12 de outubro, em jogos únicos que prometem equilíbrio e emoção.

O Brasil estará representado por três clubes: Corinthians, Ferroviária e São Paulo. As equipes garantiram a classificação após campanhas sólidas na fase de grupos e agora encaram rivais tradicionais do continente. Além dele, Boca Juniors, Independiente Dragonas-EQU, Colo-Colo, Libertad e Deportivo Cali também avançaram.

De um lado, o Timão pode enfrentar a Ferrinha em uma possível semifinal. O São Paulo, por sua vez, do outro lado do chaveamento, só pode encontrar outro brasileiro em uma provável final.

Confira os confrontos das quartas de final:

Sábado (11), Estádio Francisco Urbano, Morón (ARG)

Corinthians x Boca Juniors

Ferroviária x Independiente Dragonas

Domingo (12), Estádio Florencio Sola, Banfield (ARG)

Colo-Colo x Libertad

Deportivo Cali x São Paulo

Como chegam os brasileiros?

O Corinthians avançou em primeiro no Grupo A, com sete pontos, e enfrentará o Boca Juniors, segundo do Grupo B. O gol da classificação foi marcado por Gabi Zanotti na vitória por 1 a 0 sobre o Santa Fe.

A Ferroviária também encerrou a primeira fase na liderança, ficando em primeiro no Grupo B após empate sem gols diante do Boca. As Guerreiras Grenás encaram agora o Independiente Dragonas.

Já o São Paulo terminou como vice-líder do Grupo C, atrás do Colo-Colo. A equipe tricolor venceu o Olimpia por 1 a 0 na última rodada, com gol contra de Mariana Pion, e terá pela frente o Deportivo Cali.

Caminho até a final

A competição segue em formato de jogo único em todas as fases. Em caso de empate no tempo normal, a decisão vai para os pênaltis. As semifinais serão disputadas nos dias 14 e 15 de outubro, enquanto a final está marcada para o dia 18, também em solo argentino.

Com três representantes entre os oito melhores, o Brasil reforça sua força no futebol feminino continental e mantém viva a chance de mais um título da Libertadores.

