Com gol de Mbappé, França vence Azerbaijão pelas Eliminatórias Europeias
Pelas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2026, a França recebeu o Azerbaijão no Parc des Princes, nesta sexta-feira. O duelo terminou com vitória dos franceses por 3 a 0, com gols de Kylian Mbappé, Adrien Rabiot e Florian Thauvin.
Situação do tabela
A França segue como líder invicta do Grupo D, acumulando nove pontos em três jogos. Já o Azerbaijão é o lanterna do grupo, sem nenhuma vitória e com apenas um ponto.
? Resumo do jogo
??FRANÇA 3 X 0 AZERBAIJÃO ??
? Competição: Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo 2026
?? Local: Parc des Princes
? Data: 10 de outubro de 2025 (sexta-feira)
? Horário: 15h45 (de Brasília)
Gols
? Kylian Mbappé, aos 46? do 1ºT (França)
? Adrien Rabiot, aos 29? do 2ºT (França)
? Florian Thauvin, aos 39' do 2ºT (França)
Como foi o jogo?
Primeiro tempo
Durante a primeira etapa, a França dominou a posse de bola, mas não conseguiu criar muitas oportunidades. O cenário mudou aos 46 minutos, quando Mbappé abriu o placar. O camisa 10 recebeu pelo meio, driblou, tabelou sem querer com Hugo Ekitiké e finalizou com precisão para marcar. Esse é o quinto gol do atacante em cinco partidas consecutivas pela seleção.
Segundo tempo
Aos 29 minutos do segundo tempo, Adrien Rabiot ampliou a vantagem francesa de cabeça, depois de cruzamento preciso de Mbappé pela esquerda.
Aos 38 minutos, o capitão francês pediu substituição após um choque com o camisa 15 do Azerbaijão. Em seu lugar, entrou Florian Thauvin, que precisou de menos de um minuto para marcar o dele. Aos 39, Theo Hernández cruzou da esquerda para Thauvin, que acertou um belo voleio para fechar a vitória por 3 a 0.
Próximos jogos
França
? Islândia x França (Eliminatórias)
? Data e horário: 13/10 (segunda-feira) às 15h45 (de Brasília)
? Local: Laugardalsvöllur
Azerbaijão
? Ucrânia x Azerbaijão (Eliminatórias)
? Data e horário: 13/10 (segunda-feira) às 15h45
? Local: Tarczy?ski Arena Wroc?aw