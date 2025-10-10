Com gol de Mbappé, França vence Azerbaijão pelas Eliminatórias Europeias

Pelas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2026, a França recebeu o Azerbaijão no Parc des Princes, nesta sexta-feira. O duelo terminou com vitória dos franceses por 3 a 0, com gols de Kylian Mbappé, Adrien Rabiot e Florian Thauvin.

FLOTOOOOOOOOOV ?? Over 6 years since his last appearance for Les Bleus, @FlorianThauvin scores with his very first touch ? ??3-0?? l #FRAAZE l #FiersdetreBleus pic.twitter.com/JkpgDgycv3 ? French Team ?? (@FrenchTeam) October 10, 2025

Situação do tabela

A França segue como líder invicta do Grupo D, acumulando nove pontos em três jogos. Já o Azerbaijão é o lanterna do grupo, sem nenhuma vitória e com apenas um ponto.

? Resumo do jogo

??FRANÇA 3 X 0 AZERBAIJÃO ??



? Competição: Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo 2026



?? Local: Parc des Princes



? Data: 10 de outubro de 2025 (sexta-feira)



? Horário: 15h45 (de Brasília)

Gols

? Kylian Mbappé, aos 46? do 1ºT (França)



? Adrien Rabiot, aos 29? do 2ºT (França)



? Florian Thauvin, aos 39' do 2ºT (França)

Como foi o jogo?

Primeiro tempo

Durante a primeira etapa, a França dominou a posse de bola, mas não conseguiu criar muitas oportunidades. O cenário mudou aos 46 minutos, quando Mbappé abriu o placar. O camisa 10 recebeu pelo meio, driblou, tabelou sem querer com Hugo Ekitiké e finalizou com precisão para marcar. Esse é o quinto gol do atacante em cinco partidas consecutivas pela seleção.

Segundo tempo

Aos 29 minutos do segundo tempo, Adrien Rabiot ampliou a vantagem francesa de cabeça, depois de cruzamento preciso de Mbappé pela esquerda.

Aos 38 minutos, o capitão francês pediu substituição após um choque com o camisa 15 do Azerbaijão. Em seu lugar, entrou Florian Thauvin, que precisou de menos de um minuto para marcar o dele. Aos 39, Theo Hernández cruzou da esquerda para Thauvin, que acertou um belo voleio para fechar a vitória por 3 a 0.

Próximos jogos

França

? Islândia x França (Eliminatórias)



? Data e horário: 13/10 (segunda-feira) às 15h45 (de Brasília)



? Local: Laugardalsvöllur

Azerbaijão

? Ucrânia x Azerbaijão (Eliminatórias)



? Data e horário: 13/10 (segunda-feira) às 15h45



? Local: Tarczy?ski Arena Wroc?aw