Topo

Esporte

Com gol de Mbappé, França vence Azerbaijão pelas Eliminatórias Europeias

10/10/2025 17h52

Pelas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2026, a França recebeu o Azerbaijão no Parc des Princes, nesta sexta-feira. O duelo terminou com vitória dos franceses por 3 a 0, com gols de Kylian Mbappé, Adrien Rabiot e Florian Thauvin.

Situação do tabela

A França segue como líder invicta do Grupo D, acumulando nove pontos em três jogos. Já o Azerbaijão é o lanterna do grupo, sem nenhuma vitória e com apenas um ponto.

? Resumo do jogo

??FRANÇA 3 X 0 AZERBAIJÃO ??

? Competição: Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo 2026

?? Local: Parc des Princes

? Data: 10 de outubro de 2025 (sexta-feira)

? Horário: 15h45 (de Brasília)

Gols

? Kylian Mbappé, aos 46? do 1ºT (França)

? Adrien Rabiot, aos 29? do 2ºT (França)

? Florian Thauvin, aos 39' do 2ºT (França)

Como foi o jogo?

Primeiro tempo

Durante a primeira etapa, a França dominou a posse de bola, mas não conseguiu criar muitas oportunidades. O cenário mudou aos 46 minutos, quando Mbappé abriu o placar. O camisa 10 recebeu pelo meio, driblou, tabelou sem querer com Hugo Ekitiké e finalizou com precisão para marcar. Esse é o quinto gol do atacante em cinco partidas consecutivas pela seleção.

Segundo tempo

Aos 29 minutos do segundo tempo, Adrien Rabiot ampliou a vantagem francesa de cabeça, depois de cruzamento preciso de Mbappé pela esquerda.

Aos 38 minutos, o capitão francês pediu substituição após um choque com o camisa 15 do Azerbaijão. Em seu lugar, entrou Florian Thauvin, que precisou de menos de um minuto para marcar o dele. Aos 39, Theo Hernández cruzou da esquerda para Thauvin, que acertou um belo voleio para fechar a vitória por 3 a 0.

Próximos jogos

França

? Islândia x França (Eliminatórias)

? Data e horário: 13/10 (segunda-feira) às 15h45 (de Brasília)

? Local: Laugardalsvöllur

Azerbaijão

? Ucrânia x Azerbaijão (Eliminatórias)

? Data e horário: 13/10 (segunda-feira) às 15h45

? Local: Tarczy?ski Arena Wroc?aw

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Esporte

Joia do sub-17 do Palmeiras renova e tem multa de R$ 631 milhões

Alemanha goleia Luxemburgo e assume a ponta do grupo A das Eliminatórias

Alemanha atropela Luxemburgo e Mbappé brilha em vitória da França nas Eliminatórias

Com gol de Mbappé, França vence Azerbaijão pelas Eliminatórias Europeias

Mbappé marca, França vence e pode se garantir na Copa na segunda-feira

Euroliga de basquete determina novas condições para aprovar parceria com a NBA

Desfalque do São Paulo, Calleri avança no processo de recuperação e vai iniciar transição física

Botafogo abre venda de ingressos para jogo contra o Flamengo

Onde vai passar Brasil x Itália ao vivo? Veja onde assistir jogo de lendas

Transmissão de Brasil x Itália ao vivo: veja onde assistir 'Partida do Coração'

Santos volta a vencer o EC São Bernardo e confirma vaga na semifinal do Paulista sub-20