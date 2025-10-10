Topo

Esporte

Com Facundo Torres titular, Uruguai vence República Dominicana em amistoso

Laquintana comemora gol da seleção do Uruguai contra República Dominicana - Reprodução/AUF
Laquintana comemora gol da seleção do Uruguai contra República Dominicana Imagem: Reprodução/AUF

10/10/2025 11h44

Em amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026, o Uruguai venceu a República Dominicana por 1 a 0, no Estádio Bukit Jalil, na Malásia, nesta sexta-feira. Facundo Torres, do Palmeiras, foi titular no duelo. Emiliano Martínez, companheiro do atacante no Verdão, iniciou a partida no banco, mas atuou durante a etapa complementar completa. O gol da vitória foi marcado por Laquintana, do Red Bull Bragantino.

Laquintana marcou o único gol da partida aos 15 minutos do segundo tempo. Após lançamento de Viñas, o atacante do Red Bull Bragantino bateu cruzado, sem chances para o goleiro da República Dominicana.

Relacionadas

Seleção de Ancelotti goleia Coreia com magia de Estêvão, Rodrygo e Vini Jr.

Rodrygo mata a saudade e celebra gols em amistoso 'como final de Copa'

Ancelotti elogia jogo mágico da seleção: 'Começamos a trajetória para Copa'

União Brasil e Uruguai

O Uruguai teve vários quatro atletas do futebol brasileiro entre seus relacionados. Facundo Torres (Palmeiras), Puma Rodríguez (Vasco) e Ignacio Laquintana (Red Bull Bragantino) foram titulares da equipe de Bielsa.

Na etapa complementar, o volante palestrino Emiliano Martínez também entrou em campo.

Neste domingo, o Uruguai volta a campo contra a Universidad Católica, em Santiago, no Chile, a partir das 19h (de Brasília). Do outro lado, a República Dominicana não tem mais jogos marcados para a Data Fifa e, também já está eliminada das Eliminatórias da Concacaf.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Esporte

Rebeca parabeniza Assunção por Pan-31: 'Que seja uma experiência incrível'

Comissão do Corinthians ouve só um diretor de Andrés e faz novas convocações

Rio-Niterói perde e Assunção é eleita sede do Pan de 2031; Paraguai recebe Jogos pela 1ª vez

Senegal goleia Sudão e se aproxima de vaga na Copa do Mundo

'Gabãomeyang': Auba faz 4 e é expulso em jogo das Eliminatórias Africanas

Melhores momentos da vitória do Deportivo Cali sobre o Universidad de Chile pela Libertadores feminina

Surfe: Yago Dora brilha em campeonato de aéreos na Austrália; assista

Brasil x Itália hoje: que horas começa e onde assistir ao jogo de 'lendas'

Assunção vence Rio e Niterói e será sede do Pan-Americano de 2031

Palmeiras reduz preço de ingressos para jogo que vale liderança isolada

Assunção bate Rio/Niterói e será a sede dos Jogos Pan-Americanos de 2031