Com Facundo Torres titular, Uruguai vence República Dominicana em amistoso
Em amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026, o Uruguai venceu a República Dominicana por 1 a 0, no Estádio Bukit Jalil, na Malásia, nesta sexta-feira. Facundo Torres, do Palmeiras, foi titular no duelo. Emiliano Martínez, companheiro do atacante no Verdão, iniciou a partida no banco, mas atuou durante a etapa complementar completa. O gol da vitória foi marcado por Laquintana, do Red Bull Bragantino.
Laquintana marcou o único gol da partida aos 15 minutos do segundo tempo. Após lançamento de Viñas, o atacante do Red Bull Bragantino bateu cruzado, sem chances para o goleiro da República Dominicana.
União Brasil e Uruguai
O Uruguai teve vários quatro atletas do futebol brasileiro entre seus relacionados. Facundo Torres (Palmeiras), Puma Rodríguez (Vasco) e Ignacio Laquintana (Red Bull Bragantino) foram titulares da equipe de Bielsa.
Na etapa complementar, o volante palestrino Emiliano Martínez também entrou em campo.
Neste domingo, o Uruguai volta a campo contra a Universidad Católica, em Santiago, no Chile, a partir das 19h (de Brasília). Do outro lado, a República Dominicana não tem mais jogos marcados para a Data Fifa e, também já está eliminada das Eliminatórias da Concacaf.