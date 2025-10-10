Com dupla palmeirense no banco, Argentina vence Venezuela com gol de Lautaro em amistoso

A Argentina venceu a Venezuela por 1 a 0 nesta sexta-feira, no Hard Rock Stadium, em Miami, no primeiro amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026. O único gol da partida foi marcado por Lautaro Martínez, que aproveitou assistência de Lo Celso ainda no primeiro tempo.

O time comandado por Lionel Scaloni não contou com Flaco López e Aníbal Moreno, palmeirenses que permaneceram no banco de reservas. A vitória mantém a Argentina em boa fase na preparação para o Mundial e dá confiança para os próximos amistosos.

O próximo compromisso do time argentino será na terça-feira, diante de Porto Rico, também nos Estados Unidos.

? Resumo do jogo

ARGENTINA 1 x 0 VENEZUELA

? Competição: amistoso internacional



?? Local: Hard Rock Stadium, Miami (EUA)



? Data: 10 de outubro de 2025 (sexta-feira)



? Horário: 21h (local)

Gols

Argentina: Lautaro Martínez, 30' 1ºT

Como foi o jogo?

Primeiro tempo

A Argentina começou com amplo domínio da posse de bola, trabalhando bem a circulação pelo meio-campo e criando chances com Lautaro Martínez e Julian Álvarez. Aos 30 minutos, a pressão resultou no gol de Lautaro, após assistência de Lo Celso dentro da área. A Venezuela buscou respostas com Mendoza e Kervin Andrade, mas encontrou dificuldades para superar a defesa argentina.

No final da etapa, a equipe vinotinto ainda arriscou contragolpes, sem sucesso.

Segundo

Na segunda etapa, a Argentina manteve a iniciativa e promoveu mudanças táticas, com entrada de Nico González e Giuliano Simeone. Julian Álvarez se destacou em jogadas individuais e cobranças de falta, enquanto Lo Celso e Enzo Fernández organizaram triangulações pelo meio e pela direita. A Venezuela tentou responder com Kelsey e Lacava, mas a Argentina soube controlar o ritmo do jogo e segurar a vantagem conquistada no primeiro tempo, garantindo a vitória por 1 a 0.