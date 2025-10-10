Topo

Com arbitragem na berlinda, CBF anuncia treino na Granja Comary

10/10/2025 00h09

Após um fim de semana marcado por polêmicas no Brasileirão - especialmente nos duelos entre São Paulo x Palmeiras e Red Bull Bragantino x Grêmio -, a arbitragem voltou a ficar na berlinda. Em meio às críticas, a CBF anunciou o início da 5ª Concentração de Árbitros do Quadro Nacional, programa de educação continuada da entidade, que será realizado a partir deste domingo, na Granja Comary.

As partidas citadas geraram grande repercussão por decisões contestadas e resultaram no afastamento dos árbitros e integrantes do VAR envolvidos, que serão submetidos a novo processo de aprimoramento.

A iniciativa reunirá 62 árbitros, assistentes e árbitros de vídeo para uma semana de treinamentos teóricos, práticos e psicológicos, com o objetivo de elevar o nível técnico e físico dos profissionais nas fases decisivas do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil.

Pela primeira vez na temporada, a concentração ocorrerá no centro de treinamento da Seleção Brasileira. Os participantes chegarão de forma escalonada, conforme suas designações nas Séries A, B e C, para que as competições sigam normalmente.

Segundo Samir Xaud, presidente da CBF, o projeto busca consolidar um processo de qualificação contínua: "Desde o início da nossa gestão, a arbitragem é tratada como uma prioridade. Esta Concentração na Granja Comary é mais um passo dentro do nosso projeto estruturado de educação continuada para a categoria. Qualificação é resultado de tempo, método e investimento. Estamos oferecendo o melhor ambiente e estrutura possíveis para profissionais que fazem parte da CBF", declarou.

