Clubes se manifestam no Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher

No Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher, o futebol também passou seu recado. Clubes brasileiros se manifestaram nas redes sociais em apoio à causa e à conscientização sobre a importância do combate a todas as formas de agressão. As mensagens reforçam a necessidade de denunciar abusos e acolher vítimas, destacando o papel do esporte como ferramenta de transformação social.

Corinthians reforça apoio à mobilização nacional

O Corinthians publicou uma mensagem de engajamento nas redes sociais, destacando que o clube se une à mobilização nacional pelo fim da violência contra a mulher. O texto relembra que milhares de brasileiras ainda enfrentam diariamente diferentes tipos de agressão ? física, psicológica, moral ou simbólica ? e que a data serve como alerta e chamado à ação.

"O Sport Club Corinthians Paulista se une à mobilização nacional pelo fim da violência contra a mulher. A data reforça uma realidade dura que milhares de brasileiras enfrentam diariamente de diferentes formas de agressão."

São Paulo destaca conscientização e denúncia

O São Paulo também se pronunciou, reforçando o caráter educativo da data e a necessidade de denunciar qualquer tipo de violência. A publicação oficial destacou o número 180, canal de atendimento e acolhimento às vítimas, e convocou torcedores e sociedade a participarem dessa causa.