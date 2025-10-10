Choro e desabafo! Valter Walker rouba a cena na pesagem do UFC Rio; veja

A pesagem oficial do UFC Rio, realizada nesta sexta-feira (10), teve um momento que roubou a cena e expôs toda a tensão e angústia de um dos nomes mais badalados do card. Valter Walker, lutador carioca, não escondeu a frustração ao saber que sua tão aguardada luta contra Mohammed Usman, marcada para o sábado (11), havia sido cancelada de última hora - e desabafou.

Rival do brasileiro, o nigeriano alegou problemas de última hora, mas o motivo oficial da desistência ainda não foi divulgado. A notícia pegou Valter de surpresa e, visivelmente emocionado, ele se manifestou com intensidade durante a pesagem (clique aqui ou veja abaixo) e, após a cerimônia, publicou um vídeo chorando (veja abaixo ou clique aqui).

"Eu estava pronto pra esse filho da p***. Treinei muito pra essa luta e pra esse filho da p***. Só queria pedir ao UFC uma oportunidade pra lutar de novo no Rio de Janeiro, porque é o meu sonho. Meu sonho é lutar no Rio de Janeiro. Eu vim para a guerra. Se liga, estou em forma para a divisão", declarou, em tom de desabafo.

Sonho de lutar em casa

Criado em Rio das Ostras (RJ), o peso-pesado Valter Walker estava prestes a realizar o sonho de lutar diante de sua torcida, e o cancelamento foi um duro golpe. O duelo contra Usman era um dos atrativos do card, e a frustração de não subir ao octógono em sua cidade natal foi evidente.

"Eu estava pronto" ??

Se liga no que o Valter Walker falou durante a pesagem oficial desta sexta-feira (10).

Não perca o #UFCRio neste sábado (11) a partir das 17h (horário de Brasília) AO VIVO no @UFCFightPassBR! Aproveite o plano trimestral com desconto no link do perfil ? pic.twitter.com/VL0vRiiiqM

- UFC Brasil (@UFCBrasil) October 10, 2025

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Gor Azizyan (@gor_mma)

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok