Choro e desabafo! Valter Walker rouba a cena na pesagem do UFC Rio; veja

10/10/2025 12h40

A pesagem oficial do UFC Rio, realizada nesta sexta-feira (10), teve um momento que roubou a cena e expôs toda a tensão e angústia de um dos nomes mais badalados do card. Valter Walker, lutador carioca, não escondeu a frustração ao saber que sua tão aguardada luta contra Mohammed Usman, marcada para o sábado (11), havia sido cancelada de última hora - e desabafou.

Rival do brasileiro, o nigeriano alegou problemas de última hora, mas o motivo oficial da desistência ainda não foi divulgado. A notícia pegou Valter de surpresa e, visivelmente emocionado, ele se manifestou com intensidade durante a pesagem (clique aqui ou veja abaixo) e, após a cerimônia, publicou um vídeo chorando (veja abaixo ou clique aqui).

"Eu estava pronto pra esse filho da p***. Treinei muito pra essa luta e pra esse filho da p***. Só queria pedir ao UFC uma oportunidade pra lutar de novo no Rio de Janeiro, porque é o meu sonho. Meu sonho é lutar no Rio de Janeiro. Eu vim para a guerra. Se liga, estou em forma para a divisão", declarou, em tom de desabafo.

Sonho de lutar em casa

Criado em Rio das Ostras (RJ), o peso-pesado Valter Walker estava prestes a realizar o sonho de lutar diante de sua torcida, e o cancelamento foi um duro golpe. O duelo contra Usman era um dos atrativos do card, e a frustração de não subir ao octógono em sua cidade natal foi evidente.

"Eu estava pronto" ??

Se liga no que o Valter Walker falou durante a pesagem oficial desta sexta-feira (10).

