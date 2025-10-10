CBF divulga áudio dos VAR do lance que originou primeiro gol do Palmeiras

A CBF divulgou na noite desta quinta-feira, o quinto e último áudio do VAR referente ao clássico entre São Paulo e Palmeiras, disputado no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro, encerrando a análise dos lances polêmicos do jogo. O duelo acabou na polêmica vitória de virada por 3 a 2 do Verdão

Este último material foi publicado a pedido do São Paulo e trata da jogada que originou o primeiro gol do Verdão, marcado por Vitor Roque.

No lance, Tapia disputa a bola com Gustavo Gómez no campo de ataque do São Paulo e cai, na origem do lance do tento do Alviverde no Morumbis. A equipe tricolor reclamou de falta, mas a arbitragem de vídeo entendeu que o contato foi normal:

"Nada, nada... O jogador já está se jogando e tem o braço de referência. O atacante já chega caindo. O ataque foi legal, tudo legal", afirmou um dos membros do VAR.

Na sequência da análise, os integrantes da arbitragem de vídeo checaram um possível impedimento no ataque do Palmeiras que não aconteceu e, então, o tento foi validado.

Outros quatro lances analisados pelo VAR:

1 - Pênalti não marcado em Tapia



No início do segundo tempo, Allan escorregou e atingiu Tapia dentro da área. Ramon Abatti Abel considerou o contato acidental:

"Escorregou! Escorregou! Jogador escorregou e os dois estão olhando pra bola ? nenhum tipo de entrada aqui."

O VAR confirmou:

"Contato acidental, provocado pelo escorregão. Bola não está para nenhum dos dois atletas."

2 - Cartão amarelo para Andreas Pereira



Em entrada por cima na perna de Marcos Antônio, Andreas recebeu amarelo. Ramon explicou:

"Ele pisa na bola e a sola pega depois."

O VAR manteve a decisão:

"Tudo checado. Número 8, identidade confirmada do cartão amarelo."

3 - Pisão de Gómez em Tapia



No primeiro tempo, Gómez acertou o pé de Tapia em disputa. Ramon avaliou como sem intenção:

"Pra mim tem o pisão, mas sem intenção. Um pisão de disputa."

O VAR confirmou:

"Ele está desequilibrado, vai tentar saltar e não tem onde cair, tudo checado."

4 - Braço de Gómez em Tapia



Durante dividida na linha de fundo, Tapia levou um toque do braço de Gómez. A arbitragem considerou acidental:

"Quando ele vai levantar, toca o cotovelo, mas nenhum gesto adicional, nenhuma ação de cotovelada."

Situação das equipes

Com o resultado, o São Paulo ficou estacionado na oitava posição, com os mesmos 38 pontos. Já o Palmeiras ultrapassou o Flamengo, que perdeu para o Bahia, e saltou para o primeiro lugar da tabela, com 55 pontos. O Verdão, vale dizer, ainda tem um jogo a menos em relação ao Rubro-Negro.