Casares agradece a Xaud e depois reclama na CBF do último áudio do VAR

Presidente do São Paulo, Julio Casares voltou a ligar para Samir Xaud e agradeceu ao mandatário da CBF pela divulgação de quatro áudios do VAR do Choque-Rei. Mais tarde, reclamou com Rodrigo Cintra, da Comissão de Arbitragem da CBF, sobre o que considera uma checagem rápida do VAR após o primeiro gol do Palmeiras. Este foi o quinto áudio divulgado, horas depois dos quatro primeiros.

O que aconteceu

Na manhã de ontem, a CBF divulgou o áudio de quatro dos cinco lances alvos de reclamação dos são-paulinos: as não expulsões de Andreas Pereira e Gustavo Gómez e o pênalti de Allan não marcado em Tapia.

Segundo apurou o UOL, Casares contatou Xaud. Esse foi o segundo contato entre os presidentes nos últimos dias — o primeiro ocorreu logo após o clássico de domingo, também por iniciativa do dirigente são-paulino.

Na conversa, o presidente tricolor agradeceu à CBF pela liberação dos áudios de quatro lances vistos como capitais pelo clube, mas voltou a cobrar a publicação de mais um. Xaud está em Seul, na Coreia do Sul, para o amistoso da seleção brasileira.

À noite, foi a vez da divulgação do áudio da possível falta em Tapia após disputa pelo alto com Gómez. Na sequência do lance, Vitor Roque fez o primeiro gol do Palmeiras, que venceu de virada por 3 a 2.

Neste último áudio, a equipe do VAR vê como "tudo limpo". No momento do lance, o árbitro Ramon Abatti Abel afirmou que o são-paulino "está se jogando". Depois do gol, ele questiona se o VAR Ilbert Estevam da Silva checou o lance no início da jogada. Ilbert confirma o gol legal do Palmeiras.

Depois do quinto áudio, Casares ligou para Cintra e reclamou da checagem rápida e dos ângulos das imagens.

O time tricolor deve protocolar nesta sexta-feira pedido na entidade para que o árbitro Ramon Abatti Abel e o VAR Ilbert Estevam da Silva não atuem mais em jogos do clube.

Leia trecho do diálogo entre o árbitro e o VAR sobre falta em Tapia

Nada, nada. Jogador está se jogando e tem o braço de referência. Pode ir Ramon Abatti Abel, no momento do lance da possível falta em Tapia

No lance, a sequência é tudo limpo, tá? Pode seguir Equipe do VAR

Checou, Ilbert? Ramon Abatti Abel, após o gol do Palmeiras