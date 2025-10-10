Brasil x Itália hoje: que horas começa e onde assistir ao jogo de 'lendas'

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Lendas de Brasil e Itália entram em campo hoje (10), às 19h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela "Partida do Coração", evento beneficente que vai celebrar a amizade entre os dois países.

Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pelo Sportv (TV por assinatura).

Pelo lado brasileiro, diversos campeões do mundo e outras lendas estarão em campo. Nomes como Romário, Bebeto, Zico, Cafu, Lúcio, Ricardo Rocha, Edilson, Luizão, Júnior, Careca e Gerson farão parte da festa.

Pela Itália, Materazzi, campeão do mundo em 2006, e Roberto Baggio, que jogou a final da Copa de 94 contra Brasil, estão entre as estrelas.

De acordo com os organizadores, cerca de 20 mil pessoas devem estar presentes no Maracanã. Não haverá venda de ingressos.

Brasil x Itália -- Partida do Coração