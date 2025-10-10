Seleção de Ancelotti goleia Coreia com magia de Estêvão, Rodrygo e Vini Jr.

A seleção brasileira fez tudo o que o técnico Carlo Ancelotti queria: venceu, mostrou atitude e deu espetáculo no amistoso contra a Coreia do Sul, hoje, em Seul: 5 a 0.

Os gols foram de Estêvão, Rodrygo — dois para cada um — e Vini Jr, que formaram um quarteto ofensivo dinâmico ao lado de Matheus Cunha.

Foi o primeiro jogo de Rodrygo com Ancelotti na seleção. O encaixe foi ótimo e deixa a questão para convocações futuras: onde e como inserir Raphinha?

Já Estêvão justificou por que virou um xodó do italiano, sendo convocado em todas as datas Fifa com ele até agora.

A seleção fez gols muito bonitos no primeiro tempo e foi avassaladora no início do segundo, chegando a 4 a 0 antes dos cinco minutos da etapa final.

A goleada remete à vitória mais recente do Brasil na Copa do Mundo — um 4 a 1 sobre os mesmos coreanos, no último momento em que a seleção teve cara de candidata ao título.

O Brasil volta a campo na terça-feira, às 7h30 (de Brasília), contra o Japão, completando a passagem de testes pela Ásia.

O que deu certo?

Ancelotti falou que atitude seria importante. Ela foi vista em vários movimentos do Brasil.

A marcação pressão para recuperar a bola e sufocar a Coreia.

A mobilidade de um ataque que mostrou apetite logo cedo (fez 1 a 0 aos 12 minutos).

A dedicação na recomposição defensiva, quando necessário. Até Vini Jr. apareceu dando carrinho para ajudar.

O desenho do quarteto ofensivo, inicialmente, teve Cunha e Vini Jr. na faixa central do campo. Mas isso mudou ao longo da partida, com Vini indo para a esquerda e Rodrygo se aproximando o meio. Estêvão foi o dono da ponta direita.

O quarteto ofensivo não brilhou sozinho. Casemiro e Bruno Guimarães participaram muito do jogo e foram cruciais para equilibrar o time.

Estêvão comemora gol do Brasil sobre a Coreia do Sul em amistoso em Seul Imagem: Han Myung-Gu/Getty Images

As pinturas

As jogadas que resultaram nos dois primeiros gols foram muito bonitas.

O primeiro gol teve um passe espetacular, de muita precisão e visão de jogo por parte de Bruno Guimarães. Ele achou Estêvão se movimentando por trás da marcação. Aí, o garoto só deu um tapa para abrir o placar.

O segundo gol foi obra-prima coletiva, com um toque de magia dado por Rodrygo. O Brasil colocou a Coreia com as costas no próprio gol — os zagueiros brasileiros estavam armando como meias. Aí, a aceleração Vini, Casemiro e Rodrygo culminou com um corta-luz do camisa 10, que recebeu a bola de volta na área. O Rayo balançou, deixou o marcador tonto e deu um tapa no canto.

O atropelo

A volta do Brasil para o segundo tempo deu mais uma amostra da atitude do time. Estêvão marcou pressão, roubou de Kim Min-Jae e fez o terceiro gol dele nos últimos três jogos pela seleção.

Depois, outra jogada rápida e uma amostra de Real Madrid: Vini deu passe sem nem olhar para Rodrygo. O camisa 10 concluiu com tranquilidade na saída do goleiro. O cronômetro estava prestes a bater quatro minutos do segundo tempo.

Minutos para teste

Com o placar resolvido, Ancelotti então resolveu dar ao lateral-direito Paulo Henrique, do Vasco, a chance de estrear na seleção. Ele substitui Vitinho.

Outra posição com disputa aberta é a lateral esquerda. Por isso, também colocou Caio Henrique em campo.

O técnico ainda acionou Paquetá, tirando Estêvão, recorrendo à segunda variação tática que gosta. O Brasil mudou do 4-2-4 para o 4-3-3.

O quinto gol

Vini Jr. completou a farra do Brasil em Seul. Aproveitou que a Coreia estava lançada à frente, recebeu ótimo passe de Cunha e ganhou da marcação na velocidade. Aí ninguém segura.

Quem mais entrou

Com os 5 a 0, Ancelotti ainda acionou André, Richarlison e Igor Jesus. Em dia de ótima atuação dos titulares, quem saiu do banco teve pelo menos alguma chance de entrar na festa.

Ficha técnica

Coreia do Sul 0 x 5 Brasil

Local: Seul World Cup Stadium, em Seul (COR)

Data/hora: 10/10/2025, às 8h (de Brasília)

Árbitro: Abdurahman Ibrahim Al-Jassim (QAT)

Assistentes: Taleb Salem Al-Marri (QAT) e SAoud Ahmed Almaqaleh (QAT)

Cartões amarelos: Kim Ju-Sung, Kim Min-Jae, Won Du-Jae (COR)

Gols: Estêvão, 13'/1ºT (0-1); Rodrygo, 40'/1ºT (0-2); Estêvão, 2'ºT (0-3); Rodrygo, 4'/2ºT (0-4); Vini Jr, 32'/2ºT (0-5)

Coreia do Sul: Jo Hyeon-woo, Seol Young Woo, Cho Yu-min, Kim Min-Jae (Park Jin-Seob), Kim Ju-sung e Lee Tae Seok; Hwang In-Beom (Castrop), Paik Seung-Ho, Lee Kang In (Lee Dong-Gyeong) e Lee Jae Sung (Hwang Hee-Chan); Son (Oh Hyeon-Gyu). Técnico: Hong Myung-Bo

Brasil: Bento, Vitinho (Paulo Henrique), Éder Militão, Gabriel Magalhães e Douglas Santos (Caio Henrique); Casemiro, Bruno Guimarães (André); Estêvão (Paquetá), Rodrygo, Vini Jr. (Raphinha) e Matheus Cunha (Igor Jesus). Técnico: Carlo Ancelotti.