Brasil pega Coreia com Vini Jr, Estêvão e Rodrygo em nova versão de ataque

A seleção brasileira encara a Coreia do Sul, em amistoso hoje, em Seul, às 8h (de Brasília), com uma nova versão do quarteto ofensivo.

Seja pela ausência de Raphinha ou pelo retorno de Rodrygo, o técnico Carlo Ancelotti vai colocar em prática uma combinação diferente, mas com princípios de jogo que remetem à vitória contra o Chile, pelas Eliminatórias.

O Brasil vai a campo com: Bento, Vitinho, Éder Militão, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães; Estêvão, Rodrygo, Matheus Cunha e Vini Jr.

Vini Jr. e Cunha formarão uma dupla de ataque, enquanto Rodrygo deve ser a figura aberta pela esquerda. Já Estêvão é o cara aberto pela direita.

Casemiro será o capitão da seleção, fincando o pé em uma dupla de meio-campo com Bruno Guimarães.

O sistema defensivo do Brasil também tem mudanças em relação a jogos anteriores, muito pelas lesões.