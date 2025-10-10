Topo

Brasil enfrentará Coreia do Sul com homenagem a Pelé no uniforme

O Brasil enfrentará a Coreia do Sul nesta sexta-feira, no estádio Copa do Mundo, em Seul, com uma homenagem a Pelé no uniforme.

A CBF decidiu acrescentar um patch comemorativo na manga das camisas para celebrar os 85 anos do Rei, que seriam completados no dia 23 de outubro.

Pelé faleceu aos 82 anos em 29 de dezembro de 2022 após lutar contra um câncer de cólon.

Tricampeão do mundo, o único a alcançar o feito como jogador, Pelé foi por mais de 50 anos o maior artilheiro da história da Seleção Brasileira, com 77 gols em 92 jogos, sendo superado apenas por Neymar em 2023.

O legado deixado por Pelé no mundo do futebol é inestimável e, mesmo após quase três anos de sua morte, seus feitos não só com a camisa da Seleção Brasileira, mas também do Santos seguem sendo apreciados.

Além da partida desta sexta-feira, contra a Coreia do Sul, o Brasil enfrentará o Japão, em amistoso marcado para a próxima terça-feira, às 7h30 (de Brasília), no Ajinomoto Stadium, em Tóquio.

A Seleção Brasileira terá mais três períodos para a disputa de amistosos preparatórios para a Copa do Mundo. Em novembro, o time canarinho enfrentará seleções africanas. Já em março e junho de 2026 a ideia é encarar adversários europeus.

