Botafogo abre venda de ingressos para jogo contra o Flamengo

10/10/2025 17h33

O duelo entre Botafogo e Flamengo, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, será na quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), no Nilson Santos. O Glorioso abriu, nesta sexta-feira, a venda online de ingressos, que contam com uma série de promoções para sócios-torcedores.

Sócios "Glorioso" e "Alvinegro" poderão fazer o check-in de forma gratuita, além de ter dois acompanhantes sem pagar nada, inteiras e ingressos promocionais com um limite de seis ingressos por carteira.

Sócios do plano "Preto" também têm o check-in grátis, até dois ingressos promocionais no valor de R$ 30 cada, e inteiras até o limite de ingressos permitidos. Já o plano "Branco" pode adquirir sua cadeira por R$ 30, até dois ingressos promocionais para convidados e inteiras até o permitido.

Valores dos ingressos

LESTE INFERIOR

  • Plano Glorioso - Grátis - Check-in + 2 gratuitos + Ingresso promocional ou inteira até o limite de ingressos.

  • Plano Alvinegro - Grátis - Check-in + 2 gratuitos + Ingresso promocional ou inteira até o limite de ingressos.

  • Alvinegro OFF Rio - Grátis - Check-in + 2 gratuitos + Ingresso promocional ou inteira até o limite de ingressos.

  • Preto - Grátis - Check-in + 2 ingressos promocionais e inteira até o limite de ingressos.

  • Branco: R$ 30,00 + 2 ingressos promocionais e inteira até o limite de ingressos.

  • Ingresso Promocional: R$30,00

  • Inteira: R$120,00

LESTE SUPERIOR

  • Plano Glorioso - Grátis - Check-in + 2 gratuitos + Ingresso promocional ou inteira até o limite de ingressos.

  • Plano Alvinegro - Grátis - Check-in + 2 gratuitos + Ingresso promocional ou inteira até o limite de ingressos.

  • Alvinegro OFF Rio - Grátis - Check-in + 2 gratuitos + Ingresso promocional ou inteira até o limite de ingressos.

  • Preto - Grátis - Check-in + 2 ingressos promocionais e inteira até o limite de ingressos.

  • Branco: R$ 30,00 + 2 ingressos promocionais e inteira até o limite de ingressos.

  • Ingresso Promocional: R$30,00

  • Inteira: R$60,00

OESTE INFERIOR

  • Plano Glorioso - Grátis - Check-in + 2 gratuitos + Ingresso promocional ou inteira até o limite de ingressos.

  • Plano Alvinegro - Grátis - Check-in + 2 gratuitos + Ingresso promocional ou inteira até o limite de ingressos.

  • Alvinegro OFF Rio - Grátis - Check-in + 2 gratuitos + Ingresso promocional ou inteira até o limite de ingressos.

  • Preto - Grátis - Check-in + 2 ingressos promocionais e inteira até o limite de ingressos.

  • Branco: R$ 30,00 + 2 ingressos promocionais e inteira até o limite de ingressos.

  • Ingresso Promocional: R$30,00

  • Inteira: R$120,00

NORTE

  • Plano Glorioso - Grátis - Check-in + 2 gratuitos + Ingresso promocional ou inteira até o limite de ingressos.

  • Plano Alvinegro - Grátis - Check-in + 2 gratuitos + Ingresso promocional ou inteira até o limite de ingressos.

  • Alvinegro OFF Rio - Grátis - Check-in + 2 gratuitos + Ingresso promocional ou inteira até o limite de ingressos.

  • Preto - Grátis - Check-in + 2 ingressos promocionais e inteira até o limite de ingressos.

  • Branco: R$ 30,00 + 2 ingressos promocionais e inteira até o limite de ingressos.

  • Ingresso Promocional: R$30,00

  • Inteira: R$120,00

