Bobadilla, do São Paulo, é destaque do Paraguai contra o Japão; veja outras notas

10/10/2025 10h26

Em jogo amistoso visando a Copa do Mundo de 2026, Paraguai e Japão empataram em 2 a 2 nesta sexta-feira, em Tóquio. Os paraguaios tiveram muitos jogadores do futebol brasileiro à disposição, entre eles, o meio-campista do Damian Bobadilla, do São Paulo, que foi destaque ao dar a assistência para o primeiro gol dos sul-americanos. 

De acordo com o Sofascore, Bobadilla foi o melhor em campo pelo lado paraguaio. Além da assistência, já citada acima, o meio-campo deu dois passes decisivos e criou duas grandes chances para sua seleção. Ao todo, ele teve 70 ações com a bola e 98% de aproveitamento nos passes. 

Outros destaques 

O zagueiro Gustavo Gómez, do Palmeiras, teve uma atuação segura. O defensor teve 56 ações com a bola, tendo realizado três interceptações e seis cortes. Além disso, ele acertou 84% dos passes que tentou. 

Por fim, Júnior Alonso, do Atlético-MG, foi eleito como um dos piores em campo pelo site especializado em estatística. Apesar da enorme quantidade de ações com a bola (72), o defensor perdeu a posse dez vezes e sofreu um drible. 

PAUL MILLER / AFP

Além deles, Alan Benítez, do Internacional, e Ángel Romero, do Corinthians, começaram no banco de reservas, mas não foram usados no amistoso. 

Na próxima terça-feira, o Paraguai volta a campo contra a Coreia do Sul, em Seul, a partir das 8h (de Brasília). Por sua vez, o Japão encara a Seleção Brasileira no mesmo dia, em Tóquio, às 7h30. 

