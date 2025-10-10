'Gabãomeyang': Auba faz 4 e é expulso em jogo das Eliminatórias Africanas

Ex-Borussia, Arsenal, Barcelona e Chelsea, o atacante Aubameyang só não fez chover em Gâmbia 3x4 Gabão, jogo das Eliminatórias Africanas ocorrido hoje.

Dia de Auba

O jogador de 36 anos, que hoje defende o Olympique de Marselha, marcou os quatro gols da vitória de sua seleção fora de casa. O resultado deixou Gabão com chance de classificação direta para a Copa do Mundo, já que o país tem só 1 ponto a menos em relação à líder Costa do Marfim — resta uma rodada para o fim do Grupo F.

Aubameyang abriu o placar e viu Minteh igualar pouco tempo depois, ainda no início do embate, a partir de um lançamento do goleiro.

O veterano voltou a balançar as redes antes do intervalo, mas Sidibeh virou o jogo entre o fim do 1º tempo e o começo da etapa final.

Os mais de 33º C não abalaram Auba, que deu o troco e marcou duas vezes — o empate veio após cabeçada, e a nova virada em chute cruzado.

O atacante fechou a tarde sendo expulso. Ele tomou dois cartões amarelos em um intervalo de seis minutos, logo após o 4 a 3, e foi para os vestiários mais cedo. A parte boa é que Gabão conseguiu, mesmo sem o seu craque — que chegou a se aposentar da seleção em 2022 —, se segurar até o apito final.

Suspenso, Aubameyang não poderá atuar na última rodada do Grupo F. Garantido ao menos na repescagem, Gabão encara Burundi precisando vencer e contar com um tropeço de Costa do Marfim, que joga com o Quênia, para conquistar a vaga direta ao Mundial. Os dois confrontos ocorrem a partir das 16h (de Brasília) de terça-feira.