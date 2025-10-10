Atuações da Seleção: trio ofensivo brilha em goleada do Brasil na Coreia

O Brasil convenceu sob o comando de Carlo Ancelotti e aplicou uma impiedosa goleada sobre a Coreia do Sul em amistoso nesta sexta-feira, em Seul. O trio ofensivo Rodrygo, Estevão e Vinícius Júnior apareceu como grande destaque da equipe.

Brasil x Coreia: como foram as atuações

Rodrygo teve a maior nota, segundo dados da SofaScore. Autor de dois gols, ele apresentou ótima participação ofensiva, com alta precisão de passes (88%), boa presença em área e mobilidade para abrir espaços. Os dois gols reforçam seu protagonismo na nova geração da Seleção.

Com aproveitamento total nas finalizações (2/2), Estêvão foi determinante na vitória do Brasil sobre a Coreia. Mostrou boa leitura de jogo, precisão nos passes e movimentação inteligente. Apesar de errar em dribles e perder algumas posses, sua eficiência ofensiva e frieza diante do gol reforçam o potencial de um jogador em plena ascensão.

Já Vinícius Júnior contribuiu com um gol e uma assistência. O camisa 7 mostrou ritmo intenso, participação constante nas jogadas ofensivas e manteve alto índice de precisão nos passes, sendo um dos principais articuladores do ataque comandado por Carlo Ancelotti.