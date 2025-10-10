Topo

Atlético-MG é recordistas de vitórias como mandante no Brasileiro

10/10/2025 04h00

Com a vitória sobre o Sport nesta última quarta-feira, por 3 a 1, na Arena MRV, o Atlético-MG voltou ao posto de recordista de vitórias como mandante no Campeonato Brasileiro. Ao total, são 475 vitórias em casa, superando o Internacional, que tem 474, e o Grêmio, com 471. Os dados são do R10 Score.

Oitava melhor campanha em casa no Brasileirão

Nesta temporada do Brasileirão, o Atlético tem a oitava melhor campanha em casa, com um aproveitamento de 64%. Com a vitória diante do lanterna do campeonato, o clube mineiro chegou aos 32 pontos, com 23 deles conquistados como mandante, e ocupa a 14ª posição.

O técnico Jorge Sampaoli também tem números positivos como mandante no Galo: são 15 triunfos, seis empates e uma derrota em 22 jogos na Série A (77% de aproveitamento). Em 2020, o time mineiro foi o melhor mandante do campeonato, com 46 pontos conquistados.

Calendário do Atlético-MG

No próximo duelo pelo Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG encara o Cruzeiro na quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Arena MRV.

