Athletic x Goiás pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações
Neste sábado, Athletic e Goiás protagonizam um confronto pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para as 16h (de Brasília), na Arena Sicredi, em São João del Rei-MG.
Onde assistir Athletic x Goiás ao vivo?
O duelo terá transmissão da Rede TV, Desimpedidos, ESPN e Disney+.
Como o Athletic chega ao confronto
Na luta contra o rebaixamento, o Athletic busca emplacar uma sequência positiva após a goleada sobre o Operário, por 4 a 1, fora de casa. O Alvinegro é o 15º colocado com 36 pontos, quatro de diferença para o Z4.
Como o Goiás chega ao confronto
O Goiás, por sua vez, viu a distância para o líder Coritiba aumentar após somar apenas três pontos nos últimos quatro jogos. Com uma derrota e três empates no período, o vice-líder da Série B precisa vencer para tentar diminuir a diferença de cinco pontos para a ponta da tabela. O Esmeraldino tem 51 pontos conquistados.
Retrospecto de Athletic x Goiás
Goiás 1 x 2 Athletic - 23 de junho de 2025 - Série B do Campeonato Brasileiro
Estatísticas
Athletic na Série B
- 10 vitórias, 6 empates e 15 derrotas
- 36 gols marcados
- 43 gols sofridos
- Artilheiros: Ronaldo Tavares (8 gols)
Goiás na Série B
- 14 vitórias, 9 empates e 8 derrotas
- 35 gols marcados (média de por jogo)
- 28 gols sofridos
- Artilheiros: Anselmo Ramon (8 gols)
Prováveis escalações
Provável escalação Athletic
Adriel; Douglas Pelé, Sidimar, Marcelo Ajul, Rodrigo Gelado; Fabrício Isidoro, Sandry, A. Da Cruz; W. Macedo, David Braga, Tavares
Técnico: Rui Duarte
Provável escalação Goiás
Tadeu; Diego Caito, Messias, L. Felipe, Willean Lepo; Juninho, Gava, Andrade; Jean Carlos, Moraes, Anselmo Ramon
Técnico: Vagner Mancini
Arbitragem de Athletic x Goiás
Árbitro: Paulo Belence Alves
Assistentes: Karla Renata Cavalcanti e Tulio de Farias Ribeiro
VAR: Daniel Nobre Bins
Ficha técnica
Jogo: Athletic x Goiás
Data e horário: 11/10 (sábado) | 16h (de Brasília)
Torneio: Série B do Campeonato Brasileiro
Local: Arena Sicredi, em São João del Rei-MG
Onde Assistir: Rede TV, Desimpedidos, ESPN e Disney+