Athletic x Goiás pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Neste sábado, Athletic e Goiás protagonizam um confronto pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para as 16h (de Brasília), na Arena Sicredi, em São João del Rei-MG.

Onde assistir Athletic x Goiás ao vivo?

O duelo terá transmissão da Rede TV, Desimpedidos, ESPN e Disney+.

Como o Athletic chega ao confronto

Na luta contra o rebaixamento, o Athletic busca emplacar uma sequência positiva após a goleada sobre o Operário, por 4 a 1, fora de casa. O Alvinegro é o 15º colocado com 36 pontos, quatro de diferença para o Z4.

Como o Goiás chega ao confronto

O Goiás, por sua vez, viu a distância para o líder Coritiba aumentar após somar apenas três pontos nos últimos quatro jogos. Com uma derrota e três empates no período, o vice-líder da Série B precisa vencer para tentar diminuir a diferença de cinco pontos para a ponta da tabela. O Esmeraldino tem 51 pontos conquistados.

Hoje é dia de ????????????? da nova loja da Goiás Store, no Buriti Shopping. É dia de conferir e comprar produtos do #MaiorDoCentroOeste, agora com mais um endereço. pic.twitter.com/vCL2eLGrhM ? Goiás Esporte Clube (@goiasoficial) October 10, 2025

Retrospecto de Athletic x Goiás

Goiás 1 x 2 Athletic - 23 de junho de 2025 - Série B do Campeonato Brasileiro

Estatísticas

Athletic na Série B

10 vitórias, 6 empates e 15 derrotas

36 gols marcados

43 gols sofridos

Artilheiros: Ronaldo Tavares (8 gols)

Goiás na Série B

14 vitórias, 9 empates e 8 derrotas

35 gols marcados (média de por jogo)

28 gols sofridos

Artilheiros: Anselmo Ramon (8 gols)

Prováveis escalações

Provável escalação Athletic

Adriel; Douglas Pelé, Sidimar, Marcelo Ajul, Rodrigo Gelado; Fabrício Isidoro, Sandry, A. Da Cruz; W. Macedo, David Braga, Tavares

Técnico: Rui Duarte

Provável escalação Goiás

Tadeu; Diego Caito, Messias, L. Felipe, Willean Lepo; Juninho, Gava, Andrade; Jean Carlos, Moraes, Anselmo Ramon

Técnico: Vagner Mancini

Arbitragem de Athletic x Goiás

Árbitro: Paulo Belence Alves



Assistentes: Karla Renata Cavalcanti e Tulio de Farias Ribeiro



VAR: Daniel Nobre Bins

Ficha técnica

Jogo: Athletic x Goiás



Data e horário: 11/10 (sábado) | 16h (de Brasília)



Torneio: Série B do Campeonato Brasileiro



Local: Arena Sicredi, em São João del Rei-MG



Onde Assistir: Rede TV, Desimpedidos, ESPN e Disney+