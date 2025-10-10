Topo

Astro da NBA é preso nos EUA por dirigir embriagado, diz jornal

Paul Pierce - Foto: Reprodução
Paul Pierce Imagem: Foto: Reprodução
10/10/2025 09h06

O ex-jogador da NBA Paul Pierce foi preso nos Estados Unidos, suspeito de dirigir embriagado e se envolver em um acidente em Los Angeles, segundo informações da imprensa americana.

O que aconteceu

Ao investigar um acidente com vários veículos envolvidos, os policiais encontraram Pierce dormindo no carro, estacionado no acostamento próximo ao local da batida.

Quando a equipe policial se aproximou, encontrou Pierce, que demonstrava sinais de embriaguez. O acidente aconteceu na Lankershim Boulevard, uma importante via da Califórnia, com 12km de extensão.

Após observar os sinais de embriaguez, os policiais conduziram Pierce à delegacia central de Los Angeles.

Paul Pierce atuou por 19 temporadas na NBA, sendo 15 no Boston Celtics. Também passou por Brooklyn Nets e Washington Wizards, se aposentando no Los Angeles Clippers, time da cidade onde se envolveu no acidente.

Pierce conquistou o título da NBA em 2008 e esteve em 10 All-Star Games durante a carreira.

As informações são dos jornais americanos 'The Athletic' e 'CBS'.

