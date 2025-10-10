Assunção vence Rio e Niterói e será sede do Pan-Americano de 2031

Nesta sexta-feira, o Brasil teve uma frustração no desejo de organizar mais um grande evento. As cidades do Rio de Janeiro e Niterói não tiveram sucesso na candidatura conjunta para sediar os Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos de 2031. Assunção, capital do Paraguai, foi a escolhida.

"OFICIAL! Assunção será sede dos XXI Jogos Pan-Americanos de 2031. O Paraguai faz história ao sediar pela primeira vez o principal evento esportivo do continente. O projeto inclui a Vila Pan-Americana, um Estádio de Atletismo e uma nova arena no Parque Olímpico. Parabéns a todos!", destacou o comunicado da Panan Sports, entidade responsável pelos Jogos.

A eleição ocorreu em Santiago, no Chile, em uma assembleia da Panam Sports com a participação de todos os 41 Comitês Olímpicos Nacionais das Américas.

O Brasil tentava pela terceira vez na história receber os Jogos Pan-Americanos. O país já sediou o evento em 1963, em São Paulo, e 2007, no Rio de Janeiro.