Assunção bate Rio/Niterói e será a sede dos Jogos Pan-Americanos de 2031

Assunção será, pela primeira vez, a sede dos Jogos Pan-Americanos. A capital do Paraguai venceu por margem pequena de votos a candidatura conjunta de Rio de Janeiro e Niterói e vai receber o torneio em 2031.

A eleição da Panam, organizadora do evento, foi realizada hoje, em cerimônia no Chile. A vencedora teve 28 votos, contra 24 das cidades brasileiras.

O que aconteceu

A escolha foi feita pelos presidentes dos 41 comitês olímpicos que participam dos Jogos Pan-Americanos. Ao todo, são 53 votos, uma vez que países que já receberam o Pan têm voto com peso dobrado — casos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Cuba, Estados Unidos, México, Peru, Porto Rico, República Dominicana e Venezuela.

Assunção já indicava certo favoritismo nos bastidores. Candidata há mais tempo — Rio/Niterói demonstrou intenção em dezembro do ano passado —, o comitê da cidade já vinha costurando votos e criando laços com outros comitês olímpicos.

Dos 41 países membros da Panam Sports, apenas 12 tiveram oportunidade de ser sede de Jogos Pan-Americanos. Fazer um país com uma população menor passa uma mensagem muito importante, que o esporte une e abre caminhos.

Assim como, em 2022, nos deram a oportunidade de fazer os Jogos Pan Júnior de 2025, hoje pedimos novamente a confiança. Apoiar um país em desenvolvimento é uma oportunidade importante, de apoiar um país que precisa manter seu desenvolvimento e tem mostrado a sua capacidade de organização.

Camilo Pérez, presidente do Comitê Olímpico do Paraguai

A capital paraguaia já havia tentado receber o Pan de 2027. À época, porém, foi derrotada por Lima, no Peru, em uma assembleia extraordinária que foi realizada após Barranquilla não apresentar garantias financeiras à Panam para ser a sede.

Assunção apostou em um planejamento de proximidade entre as arenas que vão ser usadas no Pan. "Acho que nossa maior fortaleza é a concentração de 85% dos esportes em dois parques com locais muito próximos", disse Camilo Pérez, presidente do Comitê Olímpico do Paragauai, ao UOL.

A cidade recebeu os Jogos Pan-Americanos Júnior em agosto. Às vésperas do torneio, inclusive, Assunção e Rio/Niterói fizeram apresentações à Panam.

Uma curiosidade é que um velho conhecido do torcedor ajudou na eleição de Assunção. Ex-atacante do Flamengo, César Ramírez, conhecido como El Tigre, atualmente é Secretário Nacional de Esportes no Paraguai.