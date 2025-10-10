Assistir o amistoso entre Argentina x Venezuela ao vivo: veja onde vai passar o jogo
Argentina e Venezuela se enfrentam hoje (10), às 15h45 (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA), em amistoso internacional.
Onde assistir? O confronto será transmitido pela CazéTV (YouTube).
Atual campeã do mundo, a Argentina começa a série de amistosos preparatórios em busca do bicampeonato. A equipe de Lionel Messi liderou as Eliminatórias Sul-Americanas, mas vem de derrota por 1 a 0 para o Equador.
A Venezuela, por sua vez, busca se recuperar da última rodada das Eliminatórias, na qual ficou fora do Mundial. Dependendo apenas de si, a seleção visitou a Colômbia e foi goleada por 6 a 3.
Argentina x Venezuela -- Amistoso internacional
- Data e hora: 10 de outubro, às 15h45 (de Brasília)
- Local: Hard Rock Stadium, em Miami (EUA)
- Transmissão: CazéTV (YouTube)