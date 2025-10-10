Topo

Assistir o amistoso entre Argentina x Venezuela ao vivo: veja onde vai passar o jogo

Messi abraça Alvarez após marcar em Argentina x Venezuela, duelo das Eliminatórias - JUAN MABROMATA / AFP
Messi abraça Alvarez após marcar em Argentina x Venezuela, duelo das Eliminatórias Imagem: JUAN MABROMATA / AFP
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

10/10/2025 14h15

Argentina e Venezuela se enfrentam hoje (10), às 15h45 (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA), em amistoso internacional.

Onde assistir? O confronto será transmitido pela CazéTV (YouTube).

Atual campeã do mundo, a Argentina começa a série de amistosos preparatórios em busca do bicampeonato. A equipe de Lionel Messi liderou as Eliminatórias Sul-Americanas, mas vem de derrota por 1 a 0 para o Equador.

A Venezuela, por sua vez, busca se recuperar da última rodada das Eliminatórias, na qual ficou fora do Mundial. Dependendo apenas de si, a seleção visitou a Colômbia e foi goleada por 6 a 3.

Argentina x Venezuela -- Amistoso internacional

  • Data e hora: 10 de outubro, às 15h45 (de Brasília)
  • Local: Hard Rock Stadium, em Miami (EUA)
  • Transmissão: CazéTV (YouTube)

