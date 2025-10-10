Assistir França x Azerbaijão ao vivo pelas Eliminatórias: veja onde vai passar o jogo
França e Azerbaijão se enfrentam hoje (10), às 15h45 (de Brasília), no Parque dos Príncipes, em Paris, pelas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo.
Onde assistir? O confronto será transmitido pelo Sportv (TV por assinatura).
A França lidera o Grupo D da competição, com 100% de aproveitamento. Na última rodada, os franceses superaram a Islândia por 2 a 1.
Já o Azerbaijão ocupa a lanterna do grupo, com apenas um ponto conquistado. O primeiro ponto veio na rodada passada, em empate por 1 a 1 contra a Ucrânia.
França x Azerbaijão -- Eliminatórias da Copa
- Data e hora: 10 de outubro, às 15h45 (de Brasília)
- Local: Parque dos Príncipes, em Paris
- Transmissão: Sportv (TV por assinatura)