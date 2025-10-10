Topo

Esporte

Assistir Alemanha x Luxemburgo ao vivo pelas Eliminatórias: onde vai passar o jogo

Julian Nagelsmann, técnico da Alemanha, durante treino em Herzogenaurach - Christian Charisius/Getty
Julian Nagelsmann, técnico da Alemanha, durante treino em Herzogenaurach Imagem: Christian Charisius/Getty
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

10/10/2025 14h15

Alemanha e Luxemburgo entram em campo hoje (10), às 15h45 (de Brasília), na PreZero Arena, em Sinsheim, na Alemanha, pelas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo.

Onde assistir? O jogo será transmitido pela ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

Relacionadas

Com 17min jogados em quase 1 mês, Memphis deve começar no banco da Holanda

Copa do Mundo já tem 19 classificados; veja confirmados e vagas restantes

Militão diz que cogitou aposentadoria após lesões: 'Dois anos difíceis'

A Alemanha soma uma vitória e uma derrota nas Eliminatórias e busca os três pontos para melhorar sua posição no Grupo A. Na rodada passada, os alemães venceram a Irlanda do Norte por 3 a 1.

Luxemburgo, por sua vez, ainda não pontuou na competição. A seleção foi superada pela Eslováquia por 1 a 0 no último confronto.

Alemanha x Luxemburgo -- Eliminatórias da Copa

  • Data e hora: 10 de outubro, às 15h45 (de Brasília)
  • Local: PreZero Arena, em Sinsheim, na Alemanha
  • Transmissão: ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Esporte

Assistir Alemanha x Luxemburgo ao vivo pelas Eliminatórias: onde vai passar o jogo

Assistir o amistoso entre Argentina x Venezuela ao vivo: veja onde vai passar o jogo

Palmeiras repete receita que deu certo e faz treino no Allianz Parque

Corinthians acumula déficit de R$ 103 milhões em 2025 e dívida atinge recorde de R$ 2,7 bi

Ao tribunal da Conmebol, Bruno Henrique se desculpa e explica gesto obsceno

Zé Rafael destaca evolução, projeta clássico com o Corinthians e torce pela volta de Neymar

Paulo Henrique, do Vasco, atua pela 1ª vez na Seleção; veja números da estreia

Rebeca parabeniza Assunção por Pan-31: 'Que seja uma experiência incrível'

Estudo elege Vitor Roque, do Palmeiras, como melhor jogador sub-21 do Brasil; confira

Comissão do Corinthians ouve só um diretor de Andrés e faz novas convocações

Rio-Niterói perde e Assunção é eleita sede do Pan de 2031; Paraguai recebe Jogos pela 1ª vez