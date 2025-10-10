Assistir Alemanha x Luxemburgo ao vivo pelas Eliminatórias: onde vai passar o jogo
Alemanha e Luxemburgo entram em campo hoje (10), às 15h45 (de Brasília), na PreZero Arena, em Sinsheim, na Alemanha, pelas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo.
Onde assistir? O jogo será transmitido pela ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).
A Alemanha soma uma vitória e uma derrota nas Eliminatórias e busca os três pontos para melhorar sua posição no Grupo A. Na rodada passada, os alemães venceram a Irlanda do Norte por 3 a 1.
Luxemburgo, por sua vez, ainda não pontuou na competição. A seleção foi superada pela Eslováquia por 1 a 0 no último confronto.
Alemanha x Luxemburgo -- Eliminatórias da Copa
- Data e hora: 10 de outubro, às 15h45 (de Brasília)
- Local: PreZero Arena, em Sinsheim, na Alemanha
- Transmissão: ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)