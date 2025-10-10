Sem Messi e palmeirenses, Argentina vence Venezuela em amistoso

A Argentina venceu a Venezuela na noite desta sexta-feira, por 1 a 0, em amistoso realizado no Hard Rock Stadium, em Miami, no Estados Unidos.

O gol da partida foi anotado por Lo Celso, ainda no primeiro tempo. O goleiro Contreras, da Venezuela, foi o destaque da partida, com defesas que evitaram um placar mais elástico.

Lionel Messi foi poupado pelo técnico Scaloni e acompanhou o duelo de um camarote. Já Flaco López e Aníbal Moreno, jogadores do Palmeiras, não saíram do banco de reservas da Argentina. Ferraresi, zagueiro do São Paulo, jogou a partida inteira pela Venezuela.

A Argentina segue sua preparação para a Copa do Mundo em amistoso contra Porto Rico, na segunda-feira. A Venezuela, que não se classificou para o Mundial, encara Belize na mesma data.

Como foi o jogo

A Argentina teve controle de quase todo o primeiro tempo, mas desperdiçou muitas chances. Lautaro Martínez, Lo Celso e Nico Paz tiveram as melhores oportunidades, mas pararam no goleiro Contreras ou erraram a mira.

Na única chance da Venezuela, Alejandro Marqués perdeu gol sem goleiro. Mendoza chegou à linha de fundo e cruzou para o camisa 9, que pegou errado na bola e isolou de cabeça.

O erro custou para os venezuelanos, já que a Argentina marcou logo depois. Após bate-rebate na entrada da área, Lautaro encontrou Lo Celso, que bateu rasteiro para superar o goleiro aos 31 minutos. O atacante da Inter de Milão ainda teve outra boa chance em lance no qual passou por três defensores, mas bateu em cima de Contreras.

A segunda etapa demorou para ter momentos de perigo, com o jogo esquentando nas disputas entre os jogadores. Na melhor chance da Argentina, Lautaro acertou um bonito voleio, mas Contreras fez uma defesaça. Pelo lado da Venezuela, Quintero acertou o travessão de Dibu Martínez após confusão em escanteio.

A Argentina melhorou após substituições, tendo chance desperdiçada por Nico Paz, que não chegou na bola. Em outra oportunidade, Balerdi cabeceou para defesa de Contreras, mas o lance já tinha sido parado, com a árbitra assinalando tiro de meta.

O goleiro venezuelano seguiu brilhando e parou Lautaro Martínez com duas boas defesas em sequência. Em chute de fora da área, Contreras apareceu mais uma vez e mandou para escanteio.