Árbitro da Premier League atribui a Mourinho episódio de assédio sofrido em 2023

Renomado árbitro da Premier League há 15 anos, o inglês Anthony Taylor relembrou as principais dificuldades da profissão em sua extensa carreira. O juiz elegeu um caso de assédio, sofrido por ele e a família em 2023, como o mais marcante negativamente em seu tempo como profissional.

Naquela oportunidade, Taylor havia apitado a final da Liga Europa entre Sevilla e Roma, que foi vice-campeã com José Mourinho à beira do campo. Na entrevista coletiva após o jogo, o técnico português criticou fortemente o árbitro, que posteriormente, enquanto estava com sua família, foi abordado e xingado por vários torcedores italianos no aeroporto de Budapeste, na Hungria. O juiz acredita que as palavras de Mourinho tiveram influência na intensidade dos xingamentos ditos pelos fãs da Roma.

"Sim (Mourinho teve influência). Penso que se formos honestos, sim. Aquela foi a pior situação com que lidei em termos de assédio. Não só porque estava com a minha família, mas também porque dá destaque ao impacto do comportamento das pessoas nos outros. Mesmo num jogo como aquele, onde não houve realmente grandes erros", disse Taylor, em entrevista à BBC Sport.

O que realmente aconteceu

A Roma nos pênaltis, perdeu a final da UEFA Europa League, o que levou José Mourinho a falar duras críticas ao árbitro, que mostrou cartões amarelos a 13 jogadores e deu 25 minutos de compensação total (incluindo no prolongamento).

"Para mim, é uma grande fonte de desilusão, frustração, raiva. Tenho a certeza de que aqueles indivíduos não gostariam que alguém lhes dissesse aquilo a eles ou aos filhos deles. Te faz pensar se você cometeu um erro ao viajar com a tua família", contou Taylor.

