Andreas Pereira vê Palmeiras pronto para manter liderança: "Trabalhamos o que faltava"

O meio-campista Andreas Pereira destacou a importância da semana de treinamentos do Palmeiras antes do duelo contra o Juventude, neste sábado, às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, em jogo atrasado da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O camisa 8 ressaltou que o período sem jogos foi fundamental para a equipe ajustar detalhes e chegar mais preparada para defender a liderança da competição.

"Foi importante, pudemos trabalhar os detalhes, o que estava faltando. Deu para melhorar muitas coisas, principalmente nesse calendário com muitos jogos. Foi bom para ajustar os detalhes e fazermos um bom jogo", afirmou Andreas após finalizar a preparação com o Verdão.

O jogador também comentou sobre a atividade de véspera no estádio palmeirense, onde o time encerrou a preparação sob o comando de Abel Ferreira.

"Muito bom treinar no Allianz para nos acostumarmos, nos aclimatizarmos ao estádio. Já estávamos fazendo alguns treinos aqui e estamos ganhando os jogos. Se Deus quiser, espero que continue amanhã também com vitória", disse o meio-campista.

Com 29 anos, Andreas soma sete partidas e dois gols desde que chegou ao Verdão e tem se firmado como peça importante no meio-campo. O jogador destacou ainda o papel da torcida para que o time mantenha o embalo e amplie a vantagem na liderança do Brasileirão.

"Jogo muito importante para manter a liderança. Com certeza, com o apoio de toda a torcida, vamos fazer um grande jogo amanhã", concluiu.

O Palmeiras lidera o Campeonato Brasileiro com 55 pontos, mesma pontuação do Flamengo, mas leva vantagem no número de vitórias. Uma vitória diante do Juventude faria o time abrir vantagem na ponta e consolidar a boa fase após o triunfo por 3 a 2 sobre o São Paulo, de virada, no Morumbis.

O técnico terá uma série de desfalques entre lesionados, convocados e suspensos. Estão fora do jogo: Aníbal Moreno e Flaco López (Argentina), Emiliano Martínez e Facundo Torres (Uruguai), Gustavo Gómez (Paraguai), Vitor Roque (suspenso), Paulinho (cirurgia na perna direita) e Lucas Evangelista (cirurgia na coxa direita).