Ancelotti elogia jogo mágico da seleção: 'Começamos a trajetória para Copa'

O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, elogiou muito o combo que resultou na atuação mágica da seleção na goleada por 5 a 0 sobre a Coreia do Sul. O treinador elogiou o compromisso e a qualidade do time em Seul e atestou:

"Hoje começamos a trajetória para a Copa do Mundo. Começou bem. Eu gostei do jogo, obviamente. A equipe mostrou muitas qualidades".

O que deu tão certo? "Foi um jogo completo da equipe, acho que jogamos muito bem com e sem a bola. O compromisso da equipe foi muito bom e também o jogo, a qualidade. Quando a equipe coloca compromisso no jogo, depois a qualidade sai. E saiu muito bem. O jogo mostrou qualidades individuais muito importantes".

Atuações de Rodrygo e Estêvão. "O grau de satisfação é pelo jogo da equipe. Se você coloca uma base forte, com uma equipe sólida na defesa, obviamente a qualidade na frente sai. Hoje, foi muito bem. Rodrygo fez um jogo muito bom. Estêvão também. A equipe tem muitas soluções ofensivas. Hoje, aproveitou a qualidade individual dos jogadores".

O que mais Ancelotti disse

Enfrentamento da defesa coreana

"A chave do jogo foi o primeiro gol. Coreia começou tentando defender com um bloco médio, tentando colocar pressão na nossa defesa. O primeiro gol de Estêvão abriu a defesa da Coreia".

Comparação com outros jogos

"Eu creio que hoje o time mostrou que pode jogar nesse nível, com intensidade, qualidade e compromisso. Nesses cinco jogos, nunca faltou uma coisa: o compromisso coletivo. Quando a equipe trabalha com essa base, tem a possibilidade de fazer muito bem. Há o compromisso e hoje colocamos a qualidade que esses jogadores têm. É o que a seleção precisa".

Cunha como atacante mais móvel é o plano A?

"Depende muito de como sai o jogo. Se tem controle, pouco controle, se não tem problema com a saída de trás. Cunha como atacante ajuda muito na saída, porque é muito móvel, não fixa posição dos zagueiros rivais. Hoje, a Coreia pressionou muito aos zagueiros. A posição de Cunha foi muito importante. Igor e Richarlison têm características diferentes".