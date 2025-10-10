Alemanha goleia Luxemburgo e assume a ponta do grupo A das Eliminatórias
Pela terceira rodada do grupo A das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo, a Alemanha bateu Luxemburgo por 4 a 0, nesta sexta-feira. Raum, Joshua Kimmich (duas vezes) e Gnabry anotaram os gols dos mandantes na PreZero Arena, em Sinsheim.
Situação da tabela
Com o resultado, a Alemanha assume a liderança da chave, com seis pontos, empatada com Eslováquia e Irlanda do Norte. Luxemburgo, por sua vez, segue zerada na quarta posição.
Como foi o jogo
A Alemanha até conseguiu inaugurar o marcador aos cinco minutos de jogo, com uma finalização de Gnabry desviada em Woltemade. No entanto, o árbitro anulou o tento por impedimento após revisão no VAR.
Oito minutos depois, Raum conseguiu enfim marcar o primeiro dos alemães, em cobrança de falta. Aos 21, Carlson desviou a bola dentro da área com as mãos e, além do pênalti marcado, acabou expulso. Kimmich foi para a cobrança e converteu.
Logo aos três minutos da segunda etapa, Gnabry arrancou pela direita, superou o lateral Eric Veiga e finalizou no alto para anotar o terceiro dos mandantes. Apenas dois minutos depois, a defesa de Luxemburgo se atrapalhou em uma cobrança de escanteio e a bola sobrou para Kimmich empurrar para o fundo das redes.
Próximos jogos
Alemanha
- Jogo: Irlanda do Norte x Alemanha
- Data e horário: 13/10 (segunda-feira) | 15h45 (de Brasília)
- Campeonato: Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo
- Local: Windsor Park, em Belfast, na Irlanda do Norte
Luxemburgo
- Jogo: Eslováquia x Luxemburgo
- Data e horário: 13/10 (segunda-feira) | 15h45 (de Brasília)
- Campeonato: Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo
- Local: Estádio Anton Malatinský, em Trnava, na Eslováquia
Confira outros resultados das Eliminatórias Europeias nesta sexta-feira:
Cazaquistão 4 x 0 Liechtenstein
Irlanda do Norte 2 x 0 Eslováquia
Kosovo 0 x 0 Eslovênia
Suécia 0 x 2 Suíça
Islândia 3 x 5 Ucrânia
Bélgica 0 x 0 Macedônia do Norte
França 3 x 0 Azerbaijão