Zubeldía reclama de gol anulado pelo VAR: 'Só chamou por tudo que aconteceu'

A arbitragem do Campeonato Brasileiro voltou a ser pauta com o jogo atrasado entre Fluminense e Mirassol, nesta quarta-feira. Os cariocas abriram o placar, mas tiveram o gol anulado. No fim, os paulistas ficaram com a vitória, por 2 a 1. O assunto foi abordado pelo técnico dos cariocas, Luis Zubeldía, após a partida. Para o argentino, o VAR só recomendou a revisão do lance por causa das polêmicas que aconteceram no Choque-Rei, vencido pelo Palmeiras e contestado pelo São Paulo.

"O VAR só chamou hoje por tudo que aconteceu no último clássico entre São Paulo e Palmeiras, quando reclamaram que o árbitro não foi chamado. O que mais me preocupa é o árbitro não ter percebido que o jogador já havia pisado na bola", reclamou.

"Ainda mais preocupante é que, se ele usasse o bom senso, veria que nenhum jogador do Mirassol reclamou, nem mesmo o que perdeu a bola. Ele se levantou rapidamente e tentou recuperá-la. O árbitro não conseguiu interpretar isso. E isso é muito grave porque mostra que eles estão sob pressão", disse o técnico.

Para o treinador, os árbitros não conseguem tomar boas decisões. Ele considera que "pressão e falta de capacidade" podem ser causas para isso. "Mas é claro que estão em uma fase totalmente negativa e, definitivamente, os árbitros estão tomando decisões equivocadas que acabam condicionando o andamento do jogo. Isso prejudica o trabalho de todos", concluiu.

O discurso é semelhante ao do lateral do Fluminense, Renê. Entretanto, o jogador disse que se deve reclamar menos, o contrário do que o técnico fez. "Sei que a pressão deles é grande, mas tem hora que a gente tem de ajudar e parar de ficar reclamando", argumentou o atleta do Fluminense.

Durante a partida, a CBF anunciou que vai mudar o protocolo do VAR. Agora, serão divulgados áudios de lances importantes, mesmo quando não há a revisão na cabine à beira do campo. O movimento foi autorizado pela Fifa após a entidade ter procurado a federação por causa da pressão do São Paulo.